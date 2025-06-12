5 способів пришвидшити прибирання: воно стане менш виснажливим

Прибирання – не необхідний, але часто неприємний процес, з яким зазвичай хочеться покінчити якомога швидше. І для того, аби це зробити, можна скористатися кількома простими лайфхаками.

Незалежно від того, чи ви живете самі, чи маєте родину, однаково щотижня потрібно проводити прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, все ж існують способи, які допоможуть пришвидшити його у рази.

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Створіть список страв

Якщо у вас немає конкретного переліку справ, які ви маєте виконати під час прибирання, це може призвести до відволікання – і зрештою ви надто зосередитеся на одному завданні та не встигнете впоратися з рештою.

До речі, раніше ми ділилися простим лайфхаком щодо чищення старого лінолеуму – він почне сяяти.

Використовуйте таймер

Ця порада може здатися елементарною, та вона справді працює! Якщо ви маєте досить насичений графік та не можете виділити пів дня для прибирання, потрібно просто поставити таймер на 20 чи 30 хвилин та спробувати за цей час максимально прибрати у домі.

Ви будете здивовані тим, наскільки якісного результату можна досягнути за цей невеликий час, якщо ні на що не відволікатися.

Тримайте засоби для чищення під рукою

Іноді підтримка чистоти у домі передусім полягає в тому, аби не дозволяти плямам залишатися на різних поверхнях аж до генерального прибирання. А для того, аби ви могли швидко та без проблем їх почистити одразу ж після того, як вони виникнуть, усі потрібні засоби мають бути поряд.

Набагато краще буде зберігати засоби для прибирання не на дальній полиці у коморі, а на шухляді у ванній чи на кухні.



Засоби для прибирання мають бути поряд / Фото Pexels

Використовуйте щітку для пилу

Наявність ефективних засобів для прибирання може серйозно вплинути на його якість та час, який вам доводиться на нього приділяти. І звичайна щітка з пір'я для прибирання пилу може бути тим єдиним засобом, який вам потрібний, аби кожного дня підтримувати чистоту в основних кімнатах дому.

Не забувайте про кути

Коли ви наступного разу будете мити підлогу у домі, не забудьте про те, аби швидко протерти також і кутки та плінтуси. Це просте завдання може візуально зробити вашу квартиру набагато чистішою.

Дуже часто саме на плінтусах накопичується велика частина пилу, що захаращує оселю, і про них просто забувають на місяці.