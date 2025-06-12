5 способов ускорить уборку: она станет менее утомительной

Уборка – не необходимый, но часто неприятный процесс, с которым обычно хочется покончить как можно быстрее. И для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Независимо от того, или вы живете сами, или имеете семью, все равно еженедельно нужно проводить уборку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, все же существуют способы, которые помогут ускорить его в разы.

Интересно Грязные кроссовки станут идеально чистыми: не понадобится никакая химия

Создайте список блюд

Если у вас нет конкретного перечня дел, которые вы должны выполнить во время уборки, это может привести к отвлечению – и в конце концов вы слишком сосредоточитесь на одной задаче и не успеете справиться с остальными.

Кстати, ранее мы делились простым лайфхаком по чистке старого линолеума – он начнет сиять.

Используйте таймер

Этот совет может показаться элементарным, и он действительно работает! Если вы имеете достаточно насыщенный график и не можете выделить полдня для уборки, нужно просто поставить таймер на 20 или 30 минут и попробовать за это время максимально убрать в доме.

Вы будете удивлены тем, насколько качественного результата можно достичь за это небольшое время, если ни на что не отвлекаться.

Держите чистящие средства под рукой

Иногда поддержание чистоты в доме прежде всего заключается в том, чтобы не позволять пятнам оставаться на различных поверхностях вплоть до генеральной уборки. А для того, чтобы вы могли быстро и без проблем их почистить сразу же после того, как они возникнут, все необходимые средства должны быть рядом.

Гораздо лучше будет хранить средства для уборки не на дальней полке в кладовке, а на ящике в ванной или на кухне.



Средства для уборки должны быть рядом / Фото Pexels

Используйте щетку для пыли

Наличие эффективных средств для уборки может серьезно повлиять на ее качество и время, которое вам приходится на нее уделять. И обычная щетка из перьев для уборки пыли может быть тем единственным средством, который вам нужен, чтобы каждый день поддерживать чистоту в основных комнатах дома.

Не забывайте об углах

Когда вы в следующий раз будете мыть пол в доме, не забудьте о том, чтобы быстро протереть также и углы и плинтусы. Это простая задача может визуально сделать вашу квартиру намного чище.

Очень часто именно на плинтусах накапливается большая часть пыли, что загромождает дом, и о них просто забывают на месяцы.