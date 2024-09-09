Іноді прасування одягу проводити не виходить, або ж це може бути не дуже безпечно для одягу: наприклад, якщо тканина вашої блузки дуже делікатна, або ж якщо підошва праски забруднена підгорілою тканиною. Та кілька лайфхаків можуть допомогти розрівняти одяг.

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Використайте фен

М'яту річ потрібно повішати на вішак та змочити невеликою кількістю води – для цього ви можете використати пульверизатор. Після цього ввімкніть фен та струменем гарячого повітря розгладьте проблемні ділянки вашого одягу. Втім, уникайте того, аби тримати фен надто близько, адже це може призвести до того, що ви пропалите тканину.

Зробіть праску з каструлі

Гаряча каструля чи чайник можуть розгладити складки на одязі не гірше за будь-яку праску. Втім, користуватися ними буде далеко не так зручно. Для цього вам потрібно закип'ятити трохи води у каструлі, і як тільки вода почне кипіти, вилийте її. Після цього швидко дном каструлі "попрасуйте" одяг на столі чи іншій твердій поверхні.

Використайте щипці для волосся

Пласкі щипці також можуть бути дуже корисними. Особливо добре впорається інструмент із складками на невеликих ділянках – наприклад, на комірці, манжетах та проміжках між ґудзиками. Та спершу вам потрібно переконатися, що щипці чисті, аби не завдати одягу більше шкоди, аніж користі.

Пропарте м'яту річ

Одяг потрібно повішати на вішалці над ванною. Після цього увімкніть гарячий душ на повну потужність чи наповніть ванну. Через 10 – 15 хвилин пара просочить м'яту річ, і складки можна буде легко розгладити руками. Та вікна і двері в цей момент потрібно закрити, аби не випускати вологу та тепло із ванної.



М'яті речі можна пропарити / Фото Pexels

Зробіть саморобний спрей проти складок

У магазинах ви можете знайти спеціальні засоби, які працюють як "рідка праска". та вам необов'язково купувати їх, адже ви можете виготовити подібний засіб вдома. Для цього потрібно змішати чайну ложку кондиціонера для білизни, чайну ложку спирту та склянку води. Суміш залийте у пульверизатор та поприскайте на м'ятий одяг.

Тканина відразу ж пом'якшиться, і складки зникнуть на очах.