Як розмножити чорну смородину восени: з одного куща буде цілий ряд

Якщо у вас на ділянці росте кілька кущів смородини, тоді незабаром вже прийде час, коли можна буде зайнятися її розмноженням.

Осінь – це практично ідеальний час для розмноження чорної смородини живцями. І цей метод не тільки простий та швидкий, але й дозволяє отримати до чотирьох нових здорових кущів всього з одного. І всі вони збережуть цінні якості материнської рослини.

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Як вибрати та підготувати живці

Для того, аби розмножити чорну смородину, вам потрібно обрати молодий, здоровий кущ, що вже добре плодоносить. З нього зріжте однорічні пагони, які добре визріли – саме вони стануть найкращими живцями для нових рослин.

Ці пагони потрібно розрізати на частини так, щоб кожна мала по чотири бруньки. Нижній зріз потрібно робити косим прямо перед брунькою, а верхній має бути поперечним – на 2 сантиметри вище верхньої бруньки. Не можна використовувати і верхівкову частину пагона, адже такі живці гірше приживуться.

Як обрати ґрунт та добрива

Ще одна важлива умова успішного вкорінення живців – це правильна підготовка ґрунту, у який ви збираєтеся їх висадити. Він має бути добре перекопаний та удобрений, а також потрібно не забути й про підживлення.

Найкраще у такому випадку працюватимуть органічні добрива, а саме перегній чи компост. З мінеральних добрив корисними будуть також фосфорні та калійні. Свіжий гній натомість використовувати зовсім не радять, адже він може зашкодити молодим рослинам.



Смородину можна розмножити живцями / Фото Pexels

Як садити живці

Живці чорної смородини потрібно садити не прямо, а під кутом приблизно у 45 градусів. Над поверхнею землі залишайте одну бруньку, спрямовану вгору. Також залиште правильну відстань між живцями – приблизно 15 сантиметрів.

Навіть якщо ви хочете виростити всього один саджанець, посадіть кілька живців, аби потім обрати найсильніший. Ґрунт навколо нього ущільніть та не забудьте рясно полити.

Після посадки живці чорної смородини також потребуватимуть догляду, адже навесні на них з'являться молоді пагони. Тоді рослини потрібно буде підживити азотним добривом для того, щоб стимулювати ріст.