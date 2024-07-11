Незалежно від того, чи ви вирощуєте папороть, чи інжир, одна з найбільш поширених проблем, із якою зіштовхуються садівники – це коренева гниль. Але помітити її вчасно іноді буває дуже непросто.

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Знебарвлені листки

Знебарвлення листя – це основна ознака того, що ваша рослина може страждати від кореневої гнилі. І помітити цю ознаку досить просто – якщо листя стає жовтим чи блідим, або ж починає в'янути, це знак, що потрібно пригледітися уважно.

Відсутність росту

Можливо, ви доглядаєте за рослиною місяцями, а вона все не росте, це також може бути ознакою кореневої гнилі. І це також може означати, що ваша рослина гине, і їй знадобиться серйозне лікування.



Домашні рослини можуть мати кореневу гниль / Фото Pexels

М'які стебла

Іноді потрібно також перевіряти стебла ваших рослин на пружність. Втім, це правило більше стосується холодної пори року. Переконайтеся, що вони пружні й не містять ранніх ознак кореневої гнилі.

Коричневі корені з пліснявою

Цю ознаку пропустити досить складно. Якщо корені рослини виглядають так, наче вони починають пліснявіти, це чіткий знак прикореневої гнилі. Також через це ґрунт може бути більш вологим, ніж зазвичай.

Вологий ґрунт

Це підводить до наступної ознаки – якщо ви помічаєте, що земля біля рослини ніколи не всихає, і це відбувається разом з іншими вищезазначеними проблемами, тоді вам потрібно почати стежити за корінням.

Надто вологий ґрунт може призвести до росту грибків, які прикріпляються до коренів.

Для того, аби уникнути цих проблем, переконайтеся, що в горщиках є отвори для дренажу, а також переконайтеся, що горщик для рослини досить великий.