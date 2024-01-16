У сучасному світі багато людей стикаються з вигоранням на роботі. Його важко позбутися, бо двох вихідних днів недостатньо, щоб відновитися.

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Якщо не почати працювати над вигоранням ще на самому початку, то в кінцевому результаті на вас чекає доволі кепський стан. Ви можете бути дратівливішими, ніж зазвичай, сваритися з колегами чи рідними.

До зони ризику належать люди, які:

  • Мають багато робочих проєктів та завдань, на які завжди не вистачає часу та сил;
  • Мають емоційні гойдалки та від піднесеного настрою можуть переключитися до повного безсилля;
  • Хочуть підвищити продуктивність без відпочинку;
  • Постійно незадоволені собою;
  • Не вміють розслаблятися та відпочивати;
  • Не можуть взяти паузу в роботі через страх втратити можливості.

Поради, які допоможуть не перевтомлюватися на роботі / Фото Pixabay
Поради, які допоможуть не перевтомлюватися на роботі / Фото Pixabay

Як розпізнати, що ви на шляху до вигорання

  • Вас дратує кожне повідомлення від колег;
  • Ви не можете розслабитися, бо зі страхом очікуєте на нове завдання від керівництва;
  • Ви часто прокидаєтеся, сон стає неспокійним;
  • Єдиним бажаним видом відпочинком є можливість побути в тиші;
  • Вас дратує чужий хороший настрій.

Якщо в цих ознаках ви впізнаєте себе, то вам треба почати зберігати енергію. Для цього треба більше відпочивати та уникати роботи у вихідні, правильно харчуватися та вчасно лягати спати.

Не забувайте, що у вас має бути баланс між роботою та особистим життям. Не забувайте про хобі та виділіть час для спорту. З часом ваші сили поновляться і у вас буде більший ентузіазм до роботи.