У сучасному світі багато людей стикаються з вигоранням на роботі. Його важко позбутися, бо двох вихідних днів недостатньо, щоб відновитися.

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Якщо не почати працювати над вигоранням ще на самому початку, то в кінцевому результаті на вас чекає доволі кепський стан. Ви можете бути дратівливішими, ніж зазвичай, сваритися з колегами чи рідними.

До зони ризику належать люди, які:

Мають багато робочих проєктів та завдань, на які завжди не вистачає часу та сил;

Мають емоційні гойдалки та від піднесеного настрою можуть переключитися до повного безсилля;

Хочуть підвищити продуктивність без відпочинку;

Постійно незадоволені собою;

Не вміють розслаблятися та відпочивати;

Не можуть взяти паузу в роботі через страх втратити можливості.



Поради, які допоможуть не перевтомлюватися на роботі / Фото Pixabay

Як розпізнати, що ви на шляху до вигорання

Вас дратує кожне повідомлення від колег;

Ви не можете розслабитися, бо зі страхом очікуєте на нове завдання від керівництва;

Ви часто прокидаєтеся, сон стає неспокійним;

Єдиним бажаним видом відпочинком є можливість побути в тиші;

Вас дратує чужий хороший настрій.

Якщо в цих ознаках ви впізнаєте себе, то вам треба почати зберігати енергію. Для цього треба більше відпочивати та уникати роботи у вихідні, правильно харчуватися та вчасно лягати спати.

Не забувайте, що у вас має бути баланс між роботою та особистим життям. Не забувайте про хобі та виділіть час для спорту. З часом ваші сили поновляться і у вас буде більший ентузіазм до роботи.