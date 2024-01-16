У сучасному світі багато людей стикаються з вигоранням на роботі. Його важко позбутися, бо двох вихідних днів недостатньо, щоб відновитися.
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Якщо не почати працювати над вигоранням ще на самому початку, то в кінцевому результаті на вас чекає доволі кепський стан. Ви можете бути дратівливішими, ніж зазвичай, сваритися з колегами чи рідними.
До зони ризику належать люди, які:
- Мають багато робочих проєктів та завдань, на які завжди не вистачає часу та сил;
- Мають емоційні гойдалки та від піднесеного настрою можуть переключитися до повного безсилля;
- Хочуть підвищити продуктивність без відпочинку;
- Постійно незадоволені собою;
- Не вміють розслаблятися та відпочивати;
- Не можуть взяти паузу в роботі через страх втратити можливості.
Поради, які допоможуть не перевтомлюватися на роботі / Фото Pixabay
Як розпізнати, що ви на шляху до вигорання
- Вас дратує кожне повідомлення від колег;
- Ви не можете розслабитися, бо зі страхом очікуєте на нове завдання від керівництва;
- Ви часто прокидаєтеся, сон стає неспокійним;
- Єдиним бажаним видом відпочинком є можливість побути в тиші;
- Вас дратує чужий хороший настрій.
Якщо в цих ознаках ви впізнаєте себе, то вам треба почати зберігати енергію. Для цього треба більше відпочивати та уникати роботи у вихідні, правильно харчуватися та вчасно лягати спати.
Не забувайте, що у вас має бути баланс між роботою та особистим життям. Не забувайте про хобі та виділіть час для спорту. З часом ваші сили поновляться і у вас буде більший ентузіазм до роботи.