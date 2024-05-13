Важливо запам’ятати, що картоплю не варто висаджувати на одному й тому ж місці впродовж 2 років. Також її не можна садити біля перцю, помідорів та баклажанів, а от після капусти, буряка, моркви чи огірків – можна.
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Перед посадкою розпушіть ґрунт на глибині 10 – 12 сантиметрів, а потім розрівняйте його граблями.
Яке добриво вносити при посадці картоплі
Щоб отримати гарний урожай картоплі, спробуйте застосувати один з варіантів добрива, яке треба поставити в лунку під час посадки картоплі.
Названо найкращі добрива для посадки картоплі / Фото Pexels
Кролячий\кінський гній і пташиний послід
Гній добре впливає на ґрунт і рослини. Якщо його грамотно використати, то можна підвищити родючість землі. Для цього треба 100 чи 200-літрову бочку на 2\3 заповнити гноєм, залити водою та накрити кришкою бродити на 2 тижні.
На день добриво треба перемішувати тричі, а через 14 днів додати деревної золи (1 кілограм на 100 літрів, 2 кілограми на 200 літрів). Під час посадки вам треба додати 1 літр суміші в кожну лунку з коренеплодом.
Для удобрення пташиним послідом, треба взяти 700 грамів головного компонента та розвести в 10 літрах теплої води. Ємність накрийте кришкою та поставте в тепле місце. Настоюйте розчин 3 дні, тоді процідіть та додавайте по 1 літру в кожну лунку.
Трав'яний настій
Під час посадки картоплі можна використовувати екологічні добрива – до прикладу, скошену траву. У ній містяться необхідні для картоплі поживні компоненти. Скошену траву викладіть в бочку та заповніть 2\3 від її обсягу, додайте 30 грамів сечовини, залийте водою, перемішайте та накрийте плівкою.
Залишіть в темному місці на 2 тижні. Після того, як добриво буде готове, додавайте по 1 літру для кожної лунку з картоплею.