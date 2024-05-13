Важно запомнить, что картофель не стоит высаживать на одном и том же месте в течение 2 лет. Также его нельзя сажать возле перца, помидоров и баклажанов, а вот после капусты, свеклы, моркови или огурцов – можно.
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Перед посадкой разрыхлите почву на глубине 10 – 12 сантиметров, а затем разровняйте ее граблями.
Какое удобрение вносить при посадке картофеля
Чтобы получить хороший урожай картофеля, попробуйте применить один из вариантов удобрения, которое надо поставить в лунку во время посадки картофеля.
Названы лучшие удобрения для посадки картофеля / Фото Pexels
Кроличий\конский навоз и птичий помет
Навоз хорошо влияет на почву и растения. Если его грамотно использовать, то можно повысить плодородие земли. Для этого надо 100 или 200-литровую бочку на 2\3 заполнить навозом, залить водой и накрыть крышкой бродить на 2 недели.
В день удобрение надо перемешивать трижды, а через 14 дней добавить древесной золы (1 килограмм на 100 литров, 2 килограмма на 200 литров). Во время посадки вам надо добавить 1 литр смеси в каждую лунку с корнеплодом.
Для удобрения птичьим пометом, надо взять 700 граммов главного компонента и развести в 10 литрах теплой воды. Емкость накройте крышкой и поставьте в теплое место. Настаивайте раствор 3 дня, тогда процедите и добавляйте по 1 литру в каждую лунку.
Травяной настой
Во время посадки картофеля можно использовать экологические удобрения – к примеру, скошенную траву. В ней содержатся необходимые для картофеля питательные компоненты. Скошенную траву выложите в бочку и заполните 2\3 от ее объема, добавьте 30 граммов мочевины, залейте водой, перемешайте и накройте пленкой.
Оставьте в темном месте на 2 недели. После того, как удобрение будет готово, добавляйте по 1 литру для каждой лунки с картофелем.