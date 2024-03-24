Посійте петрушку та кріп за кількома рекомендаціями городників та вже у травні зможете насолоджуватися нею в салатах, додавати до борщу, підливи та інших страв.

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Досвідчені городники радять швидко братися за саджання цієї зелені. На вулиці сніг вже давно зійшов, температура повітря вже тривалий час є плюсовою, тож ви залюбки можете приступати до сіяння запашної зелені.

Коли і як сіяти петрушку та кріп у відкритий ґрунт

Зелень любить грядку, яка буде добре освітлюваною та захищеною від протягів. Можете обирати для петрушки та кропу ґрунт, в якому минулого року росли огірки, картопля чи капуста. Овочі наситили ґрунт корисними мікроелементами, тож врожай зелень дасть хороший. Не рекомендовано саджати зелень на ту грядку, де минулого року росла морква та кмин.



Найкращі поради для сіяння петрушки і кропу / Фото Pexels

Для того, щоб петрушка та кріп зійшли вже в травні, спробуйте дотриматися кількох рекомендацій.

Насіння 0,5 грамів внесіть на 1 квадратний метр борозни глибиною 2 сантиметри. Відстань між ними має бути 12 сантиметрів. Потім полийте водою зверху.

Для того, щоб вони швидше зійшли, рослини треба зволожувати зранку та ввечері. Обов’язково слідкуйте за бур’янами та регулярно їх видаляйте, інакше вони просто не дадуть зелені прорости.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Двічі підгодуйте зелень фосфорно-калійним добривом або ж скористайтеся 50 грамами селітри на 10 квадратних метрів ґрунту.

Коли рослина проросте, дуже важливо прорідити кущі та залишити між ними кілька сантиметрів вільного простору. Потім цю процедуру треба буде повторити через 2 тижні. Відстань між кущами має бути 7 сантиметрів.

Коли сіяти петрушку і кріп

Найкраще зелень сіяти у відкритий ґрунт у квітні. В середині весни не буде опадів снігу та заморозків. Але ви все одно повинні пам’ятати про температуру. Якщо буде дуже холодно, то варто подбати про тимчасове утеплення посіву.