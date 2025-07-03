Секрети багатого врожаю капусти: зробіть це для формування тугих головок

Для того, щоб виростити великі головки капусти, варто скористатися одним простим та ефективним методом. Гарна капуста виростає завдяки правильному догляду.

Капуста дуже любить вологу, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Заміська садиба Наталії". Регулярний полив є важливим для її росту та формування головок. Необхідне живлення рослині забезпечать комплексні добрива, що багаті на азот, фосфор та калій. Азот покращує ріст зеленої маси, фосфор сприяє розвитку кореневої системи, а калій відповідає за формування головок.

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Капусту можуть активно атакувати капустянка, хрестоцвіті блішки чи білан капустяний. Потрібно проти шкідників провести обробку спеціальними засобами, щоб вони не завдали шкоди урожаю.

Секрети, які допоможуть отримати великі головки

Обрізання нижнього листя – важливий етап догляду для стимуляції утворення головки. Якщо капуста почне нарощувати великі зовнішні лопухи, а головка залишається маленькою, тоді час вдаватися до обрізки.

Фахівці радять зробити обрізку, бо нижнє велике листя затінює ґрунт, перешкоджаючи випаровуванню вологи та циркуляції повітря. Сформовані лопухи забирають багато поживних речовин, які могли б піти на формування головки.



Нижнє листя капусти потребує обрізання / Фото Pexels

Обрізку треба проводити тоді, коли помітно, що головка вже формується. Обрізати потрібно лише великі зовнішні листки, залишивши невеликий стовбурець. Видаляйте лише те, що буде заважати розвитку головки. Цей простий метод догляду вплине на формування якісного урожаю.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживити моркву у липні, аби вона стала хрумкою та соковитою.

Цю методику можна застосовувати й до цвітної капусти. Пошкоджене чи прив’яле листя також потрібно утилізовувати. Видаливши їх, рослина зможе відновити сили та спрямувати енергію для формування головки.