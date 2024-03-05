Звісно, на грядках або плантаціях ніхто не займається формуванням огірків, проте у теплиці це зробити потрібно, особливо у випадку, коли огірки партенокарпічного типу, самозапильні.

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Формування огірків – це насправді не дуже складний процес, який водночас принесе чимало користі для вашого врожаю. Якщо ви будете дотримуватися кількох досить простих порад, ви зможете швидко виростити хрусткі та смачні огірки у себе в теплиці.

Чому потрібно формувати огірки

На цей простий процес варто витратити час хоча би тому, що це допоможе збільшити врожай. Правильне формування куща буде стимулювати ріст бічних пагонів, на який формується більше зав'язі. Окрім того, якість ваших плодів також може стати кращою. Це через те, що так огірки отримають більше сонячного світла та повітря, а значить, будуть краще рости та матимуть більш насичений та свіжий смак.

Формування огірків має ще одну несподівану перевагу – так ви зможете зменшити ризики різноманітних захворювань. Через кращу вентиляцію куща у ньому зменшиться ризик формування грибків та бактеріальних захворювань.

Які є способи формування огірків

Існує всього два основні способи формування огірків, і ви можете обрати той, що найкраще підійде для вас та вашої теплиці.

Перший – це спосіб в одне стебло. Його часто використовують у своїх теплицях агрономи, і під час такого формування потрібно видалити усі бічні пагони, які називають пасинками, і залишити тільки основне стебло, яке підв'язують до шпалери. За такого способу верхівку огірка прищипувати не потрібно взагалі.

Другий спосіб формування огірків – із залишанням пасинків. Його також широко використовують у теплицях, і полягає він у тому, що всі пасинки видаляють до 50 сантиметрів огірка, а від 50 до 100 сантиметрів залишаються усі пасинки з 2 плодами та 2 – 3 листками, і від 150 сантиметрів залишаються усі пасинки з 3 – 4 плодами та 3 – 4 листками.

Основне стебло потрібно постелити горизонтально на шпалеру чи дріт, зафіксувати, щоб воно не перегнулося, і після цього прищипуєте основне стебло на довжині близько 200 сантиметрів.

Втім, зверніть увагу на те, що за такого формування висаджувати розсаду огірків потрібно на більшій відстані.