Як почистити гранат за 30 секунд: методи, якими будете користуватися завжди

Восени дуже корисно запасатися вітамінами, тож тепер почастішає у нашій фруктовій корзині цитрусових та плодів граната. Втім чистити його люблять не всі, бо не знають як й бояться забруднитися соком. Та для того, щоб насолоджуватися зернятками, потрібно знати прості лайфхаки, які допоможуть швидко почистити плід.

Незвична форма граната й тверда шкірка призводять до проблем з чищенням, пишуть Поради 24. Не всі знають про прості способи, які треба запам’ятати, аби завжди чистити гранат швидко та якісно.

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Перший спосіб

Акуратно зріжте шкірку зверху. Ніж глибоко у плід заглиблювати не треба, інакше зачепите зернятка. Тоді помалу розкрийте гранат й витягніть зерна пальцями. Також можете зверху зробити круглий надріз та зняти кришечку.

Другий спосіб

Він підійде для тих, кому потрібно отримати просто зерна. Гранат треба розрізати навпіл й тримати одну частину над глибокою мискою, стукаючи по ньому ложкою чи лопатою, доки всі зерна не відпадуть.

Третій спосіб

Спочатку вам треба видалити верхівку граната й покласти фрукт у глибоку миску з водою. Під водою гранат треба розібрати на зерна, а тоді через друшляк залишити зернятка й прибрати вологу за допомогою паперового рушника.

Доросла людина може з’їдати один плід граната за день. З листопада по лютий гранат знаходиться на піку свого сезону, тож можете всі ці місяці вживати фрукт, який є джерелом мінералів, вітамінів та амінокислот. Гранат підвищує рівень гемоглобіну в крові та зміцнює імунітет.