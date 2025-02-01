Ретельне прибирання кожної кімнати справді може забрати чимало часу, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Щоб впоратися з кількома приміщеннями, потрібно лише один день. Від процесу ви будете набагато більше задоволеніші, оскільки вам не доведеться більше розтягувати процес на кілька днів, чи навіть цілий тиждень.
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Головне, що потрібно зробити – це правильно спланувати дії й дотримуватися розкладу.
Початок прибирання
Перед початком прибирання, організуйте простір – позбавтеся від зайвих речей та впорядкуйте те, що залишаєте. Це значно спростить процес прибирання. Щоб потім не витрачати часу на пошуки, зберіть всі необхідні засоби для чищення заздалегідь.
- Засіб для чищення;
- Харчова сода;
- Пральний порошок;
- Очищувач скла;
- Спирт;
- Засіб для чищення стільниць;
- Вода;
- Оцет;
- Щітка з м’якою щетиною;
- Гумові рукавички;
- Швабра;
- Відро;
- Пилосос;
- Мітла;
- Серветки з мікрофібри.
Прибирання рекомендовано робити зверху до низу, тобто починати з верхніх поверхів та переходити до нижніх. Такий підхід запобігатиме осідання пилу на очищених ділянках.
Розклад прибирання
09:00 – ванна кімната
Заберіть всі туалетні приналежності й декор, щоб очистити робоче місце. Килимки, а потім окремо рушники для рук та шторку для душу киньте в прання.
Розчином з води та оцту протріть освітлювальні прилади від пилу. Раковину, ванну та унітаз очистіть універсальним засобом за допомогою щітки з м’якою щетиною й промийте гарячою водою.
Далі засобом для скла почистіть дзеркала, помийте підлогу, попилососьте, а після того, як висушаться килимки, рушники та шторка – покладіть все та повісьте на свої місця.
Ванну кімнату можна швидко прибрати / Фото Pexels
10:00 – спальня
З верхівок дверних рам, вікон та стельових вентиляторів витріть пилюку. Комод й тумбочки протріть поліроллю. Постільну білизну замініть на нову, а перед цим посипте матрац харчовою содою й пропилососьте.
Вікна та дзеркала витріть засобом для скла, пропилососьте й помийте підлогу. Протріть плінтуси й дверні ручки. Окремо приділіть увагу сходам та коридору.
12:00 – кухня
Кухонні рушники киньте прати, а на їхнє місце покладіть нові. Спорожніть шафи та ящики й протріть їх від бруду. Усі ящики й стільниці витирайте рухаючись зверху до низу.
Далі очистіть внутрішню та зовнішню частину техніки: плиту, духовку, мікрохвильовку та холодильник.
Щоб освіжити посудомийну машину, запустіть її порожньою з харчовою содою. Раковину почистіть гарячою водою з содою. Підлогу пропилососьте й помийте.
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15:00 – вітальня
З меблів, декору, дверних рам та стельових вентиляторів видаліть пилюку. Протріть вікна, дзеркала та електроніку мікрофіброю. Зробіть порядок в шафах й акуратно все поскладайте. Тоді пропилососьте й вимийте підлогу. За потреби, киньте в прання тюль та штори.
Наприкінці прибирання винесіть сміття, очистіть пилосос й поскладайте все на свої місця. Якщо дотримуватися цих правил, то увесь дім можна легко прибрати за день.