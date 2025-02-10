Якщо ви відчуваєте, що навіть після прання ваші речі зберігають на собі сильний запах парфумів, не варто засмучуватися, повідомляє 24 Канал. З використанням кількох простих натуральних засобів аромату можна швидко позбутися.

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Як вивести з одягу запах парфумів

Перший спосіб досить простий – відро чи таз потрібно наповнити прохолодною водою, а в окремій місткості літр гарячої води змішати зі склянкою харчової соди. Розмішайте розчин, а тоді влийте його у таз.

Одяг потрібно залишити у такій суміші на 3 – 4 години, а після цього просто випрати у машинці, як зазвичай. Запах парфумів після цього має зникнути безслідно.

Але якщо немає часу на повноцінне прання, можна скористатися розчином оцту. Його потрібно розвести з водою у рівних кількостях, нанести на чисту ганчірку та потерти нею забруднене місце. Так аромат духів стане менш інтенсивним, адже оцет – це природний знищувач запахів. До речі, цей метод може впоратися не тільки із запахом парфумів, але й видалити жирні та маслянисті плями практично на будь-якій поверхні.



Запах парфумів можна легко видалити / Фото Pexels

Також ви можете просто присипати місце, що сильно пахне, харчовою содою – зазвичай нею потрібно присипати горло сорочки чи блузки, адже саме там сконцентровано найбільше запаху.

Почекайте всього 10 хвилин, а після цього зберіть усю соду вологою ганчіркою. Сода може легко прибрати запах парфумів. До речі, метод буде корисним і у випадку, якщо потрібно швидко позбутися запаху поту на речах – сода є природним абсорбентом, що може позбавити ваш одяг неприємних запахів.

Так само можна використати і мелену каву – продукт може ефективно ввібрати у себе запахи та замаскувати їх.

Що робити, якщо парфуми розлилися на килим?

Перше правило, яке точно варто запам'ятати – не тріть парфум по ворсу. Натомість намагайтеся зібрати якомога більше вологи, промокнувши килим чистою тканиною. З пульверизатора обробіть усе розчином оцту та залиште на пів години. Після цього килим потрібно протерти вологим рушником.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Як позбутися інших сильних запахів?

Окрім парфумів, є ще кілька ароматів, які можуть викликати дискомфорт – і деякі з них складно прибрати навіть пранням.