Якщо ви відчуваєте, що навіть після прання ваші речі зберігають на собі сильний запах парфумів, не варто засмучуватися, повідомляє 24 Канал. З використанням кількох простих натуральних засобів аромату можна швидко позбутися.
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Як вивести з одягу запах парфумів
Перший спосіб досить простий – відро чи таз потрібно наповнити прохолодною водою, а в окремій місткості літр гарячої води змішати зі склянкою харчової соди. Розмішайте розчин, а тоді влийте його у таз.
Одяг потрібно залишити у такій суміші на 3 – 4 години, а після цього просто випрати у машинці, як зазвичай. Запах парфумів після цього має зникнути безслідно.
Але якщо немає часу на повноцінне прання, можна скористатися розчином оцту. Його потрібно розвести з водою у рівних кількостях, нанести на чисту ганчірку та потерти нею забруднене місце. Так аромат духів стане менш інтенсивним, адже оцет – це природний знищувач запахів. До речі, цей метод може впоратися не тільки із запахом парфумів, але й видалити жирні та маслянисті плями практично на будь-якій поверхні.
Запах парфумів можна легко видалити / Фото Pexels
Також ви можете просто присипати місце, що сильно пахне, харчовою содою – зазвичай нею потрібно присипати горло сорочки чи блузки, адже саме там сконцентровано найбільше запаху.
Почекайте всього 10 хвилин, а після цього зберіть усю соду вологою ганчіркою. Сода може легко прибрати запах парфумів. До речі, метод буде корисним і у випадку, якщо потрібно швидко позбутися запаху поту на речах – сода є природним абсорбентом, що може позбавити ваш одяг неприємних запахів.
Так само можна використати і мелену каву – продукт може ефективно ввібрати у себе запахи та замаскувати їх.
Що робити, якщо парфуми розлилися на килим?
Перше правило, яке точно варто запам'ятати – не тріть парфум по ворсу. Натомість намагайтеся зібрати якомога більше вологи, промокнувши килим чистою тканиною. З пульверизатора обробіть усе розчином оцту та залиште на пів години. Після цього килим потрібно протерти вологим рушником.
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Як позбутися інших сильних запахів?
Окрім парфумів, є ще кілька ароматів, які можуть викликати дискомфорт – і деякі з них складно прибрати навіть пранням.
- Піт. Відразу після прання одяг може здаватися свіжим, та вже за кілька годин запах поту повертається. Можна зробити розчин з оцту та потерти проблемні місця ним та зубною щіткою. Після цього замочіть річ у холодній воді та знову виперіть.
- Бензин. Після себе він ще й залишає масні плями, тож варто скористатися плямовивідником, або ж нанесіть на пляму трохи рідкого мийного засобу. Після цього виперіть річ у гарячій воді з додаванням склянки соди.
- Смажена їжа. Речі дуже швидко вбирають у себе запах смаженого. Якщо запах легкий, буде достатньо повісити одяг на провітрювання. Але якщо це не допомогло, варто випрати одяг на високій температурі з додаванням соди.