Если вы чувствуете, что даже после стирки ваши вещи сохраняют на себе сильный запах духов, не стоит расстраиваться, сообщает 24 Канал. С использованием нескольких простых натуральных средств от аромата можно быстро избавиться.

Интересно Вот как хранить духи, чтобы запах не выветривался: единицы знают секрет

Как вывести с одежды запах духов

Первый способ достаточно прост – ведро или таз нужно наполнить прохладной водой, а в отдельной емкости литр горячей воды смешать со стаканом пищевой соды. Размешайте раствор, а потом влейте его в таз.

Одежду нужно оставить в такой смеси на 3 – 4 часа, а после этого просто постирать в машинке, как обычно. Запах духов после этого должен исчезнуть бесследно.

Но если нет времени на полноценную стирку, можно воспользоваться раствором уксуса. Его нужно развести с водой в равных количествах, нанести на чистую тряпку и потереть ею загрязненное место. Так аромат духов станет менее интенсивным, ведь уксус – это природный уничтожитель запахов. Кстати, этот метод может справиться не только с запахом духов, но и удалить жирные и маслянистые пятна практически на любой поверхности.



Запах духов можно легко удалить / Фото Pexels

Также вы можете просто присыпать место, что сильно пахнет, пищевой содой – обычно ею нужно присыпать горло рубашки или блузки, ведь именно там сконцентрировано больше всего запаха.

Подождите всего 10 минут, а после этого соберите всю соду влажной тряпкой. Сода может легко убрать запах духов. Кстати, метод будет полезным и в случае, если нужно быстро избавиться от запаха пота на вещах – сода является естественным абсорбентом, что может лишить вашу одежду неприятных запахов.

Так же можно использовать и молотый кофе – продукт может эффективно впитать в себя запахи и замаскировать их.

Что делать, если духи разлились на ковер?

Первое правило, которое точно стоит запомнить – не трите парфюм по ворсу. Вместо этого старайтесь собрать как можно больше влаги, промокнув ковер чистой тканью. Из пульверизатора обработайте все раствором уксуса и оставьте на полчаса. После этого ковер нужно протереть влажным полотенцем.

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Как избавиться от других сильных запахов?

Кроме духов, есть еще несколько ароматов, которые могут вызвать дискомфорт – и некоторые из них сложно убрать даже стиркой.