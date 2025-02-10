Если вы чувствуете, что даже после стирки ваши вещи сохраняют на себе сильный запах духов, не стоит расстраиваться, сообщает 24 Канал. С использованием нескольких простых натуральных средств от аромата можно быстро избавиться.
Интересно Вот как хранить духи, чтобы запах не выветривался: единицы знают секрет
Как вывести с одежды запах духов
Первый способ достаточно прост – ведро или таз нужно наполнить прохладной водой, а в отдельной емкости литр горячей воды смешать со стаканом пищевой соды. Размешайте раствор, а потом влейте его в таз.
Одежду нужно оставить в такой смеси на 3 – 4 часа, а после этого просто постирать в машинке, как обычно. Запах духов после этого должен исчезнуть бесследно.
Но если нет времени на полноценную стирку, можно воспользоваться раствором уксуса. Его нужно развести с водой в равных количествах, нанести на чистую тряпку и потереть ею загрязненное место. Так аромат духов станет менее интенсивным, ведь уксус – это природный уничтожитель запахов. Кстати, этот метод может справиться не только с запахом духов, но и удалить жирные и маслянистые пятна практически на любой поверхности.
Запах духов можно легко удалить / Фото Pexels
Также вы можете просто присыпать место, что сильно пахнет, пищевой содой – обычно ею нужно присыпать горло рубашки или блузки, ведь именно там сконцентрировано больше всего запаха.
Подождите всего 10 минут, а после этого соберите всю соду влажной тряпкой. Сода может легко убрать запах духов. Кстати, метод будет полезным и в случае, если нужно быстро избавиться от запаха пота на вещах – сода является естественным абсорбентом, что может лишить вашу одежду неприятных запахов.
Так же можно использовать и молотый кофе – продукт может эффективно впитать в себя запахи и замаскировать их.
Что делать, если духи разлились на ковер?
Первое правило, которое точно стоит запомнить – не трите парфюм по ворсу. Вместо этого старайтесь собрать как можно больше влаги, промокнув ковер чистой тканью. Из пульверизатора обработайте все раствором уксуса и оставьте на полчаса. После этого ковер нужно протереть влажным полотенцем.
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Как избавиться от других сильных запахов?
Кроме духов, есть еще несколько ароматов, которые могут вызвать дискомфорт – и некоторые из них сложно убрать даже стиркой.
- Пот. Сразу после стирки одежда может казаться свежей, и уже через несколько часов запах пота возвращается. Можно сделать раствор из уксуса и потереть проблемные места им и зубной щеткой. После этого замочите вещь в холодной воде и снова постирайте.
- Бензин. После себя он еще и оставляет жирные пятна, поэтому стоит воспользоваться пятновыводителем, или нанесите на пятно немного жидкого моющего средства. После этого постирайте вещь в горячей воде с добавлением стакана соды.
- Жареная пища. Вещи очень быстро впитывают в себя запах жареного. Если запах легкий, будет достаточно повесить одежду на проветривание. Но если это не помогло, стоит постирать одежду на высокой температуре с добавлением соды.