Болгарський перець є популярним овочем на нашій кухні. Господині його використовують для приготування багатьох страв. Для деяких рецептів перець додати зі шкіркою, для деяких – зняти. Ось тут і виникає питання, як зробити процес швидким та легким? Один лайфхак допоможе вам впоратися із завданням.

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Як видалити шкірку з болгарського перцю

Для того, щоб легко позбутися шкірки перцю треба обшпарити його окропом, щоб шкірка змогла відділитися швидко.

Часом буває й таке, що деяка частина добре відділяється, інша – гірше. У такому випадку просто вкиньте перець у гарячу воду на кілька хвилин. Однак перед чим у ній треба розчинити звичайну кухонну сіль. Всього 5 хвилин буде достатньо, щоб шкіра перцю змогла швидко відшаруватися.



Шкірка з перців знімається за допомогою окропу / Фото Pexels

Окрім того, перці попередньо оброблені гарячою водою буде набагато легше фарширувати рисом. Якщо ж ви хочете, щоб перці були дуже ніжними і зовсім не твердими, то помістіть їх на 10 хвилин в окріп. Господині кажуть, що після такого трюку перці просто починають танути в роті.

Важливий момент! Не намагайтеся очистити шкірку перцю самостійно за допомогою ножика, бо таким чином ви порушите структуру овоча та й певною мірою його більше знищите, ніж знімете шкірку.