Болгарский перец является популярным овощем на нашей кухне. Хозяйки его используют для приготовления многих блюд. Для некоторых рецептов перец добавить со шкуркой, для некоторых – снять. Вот тут и возникает вопрос, как сделать процесс быстрым и легким? Один лайфхак поможет вам справиться с задачей.

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Как удалить кожуру с болгарского перца

Для того, чтобы легко избавиться от кожуры перца надо ошпарить его кипятком, чтобы кожура смогла отделиться быстро.

Порой бывает и такое, что некоторая часть хорошо отделяется, другая – хуже. В таком случае просто бросьте перец в горячую воду на несколько минут. Однако перед чем в ней надо растворить обычную поваренную соль. Всего 5 минут будет достаточно, чтобы кожа перца смогла быстро отслоиться.



Кожура с перцев снимается с помощью кипятка / Фото Pexels

Кроме того, перцы предварительно обработанные горячей водой будет гораздо легче фаршировать рисом. Если же вы хотите, чтобы перцы были очень нежными и совсем не твердыми, то поместите их на 10 минут в кипяток. Хозяйки говорят, что после такого трюка перцы просто начинают таять во рту.

Важный момент! Не пытайтесь очистить кожуру перца самостоятельно с помощью ножика, потому что таким образом вы нарушите структуру овоща и в определенной степени его больше уничтожите, чем снимете кожуру.