Ви робили це неправильно: як розморозити м’ясо за 10 хвилин

Інколи ми забуваємо вчасно розморозити м’ясо, тож робимо це в поспіху. Однак багато господинь припускаються помилок. Щоб бути певними в тому, що м’ясо ви розморозили правильно, радимо дізнатися кілька секретів від фахівців.

Найкраще розморожувати м’ясо в холодильнику або холодній воді. Однак шматку свинини, яловичини чи курки може знадобитися для цього кілька годин. Попри це експерти визначили методи, які дозволять розморозити м’ясо всього за кілька хвилин.

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Як розморозити м’ясо в мікрохвильовці

Якщо у запасі немає кількох вільних годин – скористайтеся мікрохвильовкою. М’ясо треба поставити у глибоку миску та включити режим розморожування. У випадку, якщо такого режиму немає – поставте найменший градус розігрівання на 10 хвилин. Однак на перших хвилинах перевірте, чи не деякі частини не варяться й не стають гарячими, бо тоді таке розморожування зіпсує м’ясо.



М'ясо можна розморозити кількома способами / Фото Pexels

Як розморозити м’ясо без мікрохвильовки

Щоб швидко розморозити м’ясо вам знадобиться столовий оцет. Його треба поставити в миску, рясно полити оцтом та залишити на 10 – 20 хвилин. М’ясо й справді розморозиться, але вам треба його ретельно вимити, щоб позбутися запаху та присмаку оцту.

Як розморозити м’ясо сіллю

Для цієї розморозки вам знадобиться кухонна сіль. Розчиніть одну столову ложку солі в мисці з холодною водою та занурте розчин в сире м’ясо. Залишіть на 5 хвилин, а тоді діставайте та можете вже нарізати й братися до готування. Цей метод й справді доволі швидко призводить до розмерзання м’яса.