Кілька порад від сертифікованої тренерки з питань харчування Ешлі Мей допоможуть вам не лише покращити фітнес-рутину, але й прискорити метаболізм, який пришвидшить шлях до схуднення.

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За дієтологинею стежить у тік тоці понад 150 тисяч підписників. У своєму відеоролику вона розповіла, як за 3 місяці досягнути бажаних результатів та що для цього треба зробити.

Вживайте правильну їжу

Не рахуйте калорії, а краще збільште в раціоні білок кожного дня. Скоротіть споживання їжі та зосередьтеся ще також на жирах та вуглеводах. Їже здорову їжу та відмовтеся від оброблених продуктів. Нехай у вашому раціоні буде багато фруктів та овочів.

10 тисяч кроків щодня

Дієтологиня радить проходити щодня від 7 до 10 тисяч кроків. Щоб жир втрачався, крім ходьби можете застосувати ще й плавання. Регулярна ходьба прискорює швидкість метаболізму, тож організм почне спалювати калорії навіть в стані спокою.

Пийте багато води

Організм може вас обманювати, тож ви будете думати, що голодні. Насправді ж вам потрібна вода. Чим більше будете пити води, тим краще уникнете всіляких перекушувань. Якщо ви хронічно зневоднені, тіло не буде втрачати вагу.

7 годин сну

До збільшення ваги призводить нестача сну, а також тяга до солодкої та жирної їжі. Ешлі Мей каже, що здоровий сон призводить до меншої тяги солодкого й збільшує енергію наступного дня.

Окрім цих головних факторів не забувайте регулярно займатися спортом. Лише постійне фізичне навантаження дозволить тілу підтягнутися та покращити його стан.