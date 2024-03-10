Як прискорити втрату ваги: 6 дієвих порад, які працюють

Результативне схуднення неможливе без фізичної активності та правильного раціону. Вам треба запам’ятати одне правило: поки ви не почнете харчуватися здоровими та корисними продуктами, підтягнути тіло вам не вдасться. Та якщо у вашому житті присутній спорт, налагоджене харчування, то результат не забариться, а пришвидшити його можна завдяки кільком простим діям.

Деякі дієтологи розповіли, завдяки чому ви зможете прискорити свої результати. Не обов’язково зменшувати розмір порції до кулачка на тарілці. Ви можете вживати набагато більше їжі, однак вона має містити багато клітковини та води. Детальніше про дієві методи схуднення розповіли дієтологи Лорі Баретт та Ліза Янг.

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Продукти з високим вмістом води

Вживаючи продукти, які містять в собі воду, ви даєте організму додаткове джерело води, яка може підвищити ваш рівень енергії, роботу мозку та покращити фізичну продуктивність. Готування на пару збереже вміст води в овочах. Смаження не лише не корисне, але й призведе до її випаровування.

Низький вміст вуглеводів

Їжа, яка має низький вміст вуглеводів та високий вміст води добре підходить в моменти, коли треба насититись. Лише половина цих продуктів на тарілці дозволить вам уникнути зайвих калорій. До продуктів з високим вмістом води входить салат, огірки, цукіні, селера, помідори, полуниця, апельсини.

Нежирний та рослинний білок

Пам’ятайте, що вашому організму дуже важливо отримувати щодня білок. Він міститься у нежирному м’ясі, рибі та морепродуктах, яйцях, сирі, горіхах та бобових.



Не забувайте про білки в раціоні / Фото Pexels

Фрукти та овочі

Ви повинні щодня вживати більше овочів та фруктів. Вони багаті клітковиною, тож ви зможете довше відчувати себе ситими.

Більше їжте некрохмалисті овочі, включаючи броколі, листову зелень і цвітну капусту, оскільки вони мають низьку калорійність та багаті не лише клітковиною, але й вітамінами та мінералами,

– зазначила Ліза Янг.

Виключення перероблених продуктів

Якщо перед вами стоїть завдання схуднути, то радимо відмовлятися від продуктів, які є ультраперероблені, оскільки вони не мають нічого спільного зі здоровим харчуванням.

Міра корисних жирів

Авокадо, риба, яйця та оливки є корисними, але важливо не зловживати ними та не їсти в надмірній кількості, адже це лише буде погіршувати процес схуднення.