Зимова прогулянка може закінчуватися поганим настроєм, якщо ваше взуття повністю промокне, пише 24 Канал. Прийшовши додому спробуйте його одразу висушити. –

Читайте також Як зігрітися вдома після морозу на вулиці: 3 прості способи

Через незнання багато хто з нас ставить взуття на батарею, під радіатор або ж взагалі сушать феном. Така дія може призвести до деформації взуття, тому радимо відмовитися від неї та скористатися кращими та дієвими способами.

Свіже повітря

Так звана природна сушка здатна висушити взуття на свіжому повітрі. Однак це стосується лише сонячних та не морозяних зимових днів. В іншому випадку виносити взуття на балкон не варто. Якщо надворі дуже холодно, то краще залишити взуття при кімнатній температурі. За певний час воно само висохне.

Сіль

Звичайна сіль здатна висушити мокре взуття. Нагрійте її на сковорідці та насипте в шкарпетку. Тепла сіль забере всю вологу з взуття.

Фен

Якщо хочете швидко видалити зайву вологу, використовуйте холодне повітря. Пам’ятайте, що тепло може нашкодити тканині, підошві та шкірі. Використовуйте цей метод в крайніх випадках, оскільки він може пошкодити підошву та деформувати взуття.

Силікагель

Мішечки з наповнювачем, які ви можете часто спостерігати в коробках з новим взуттям, називаються силікагелем. Ця субстанція вбирає вологу. Придбати її можна в господарських та побутових магазинах.



Силікагель допомагає прибрати вологу / Фото Pinterest

Сушарка для волосся

Спеціальна сушарка для взуття оснащена нагріваючими наконечниками, які треба помістити всередину чобіт. Температура забере вологу та не перегріє взуття.