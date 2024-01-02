Загалом, щоб у майбутньому у вас не було проблем зі сном – будьте дисципліновані та завжди засинайте в один і той же час. Згодом ваш організм самостійно вам буде посилати сигнал про сон в певній годині.

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Також важливо виділяти час на відпочинок. Не завантажуйте себе робочими завданнями навіть в ліжку. Це не принесе користі, а лише виснажить вас.

Коли ви будете готові до сну, то спробуйте скористатися методикою, яка допоможе вам швидше заснути.

Читайте книжку

Експерт зі сну Джанет Кеннеді радить читати книжку, щоб швидше заснути. Обирайте щось у жанрі художньої літератури.

"Коли мозок зайнятий, тіло може взяти на себе природну втому і занурити вас у сон. Я пропоную читати доти, доки ви не зможете не спати", – зазначила експертка.



Поради, які допоможуть заснути / Фото Pexels

Послухайте медитацію

З наукової точки зору, медитація допомагає знизити частоту серцевих скорочень, активуючи парасимпатичну нервову систему і сприяючи більш повільному диханню, тим самим збільшуючи ймовірність якісного нічного сну,

– йдеться на іноземному сайті.

Метод дихання 4-7-8

Доктор медичних наук Ендрю Вейл порівняв цю техніку дихання з природним транквілізатором для нервової системи. Ефект спочатку непомітний, але результат можна помітити при постійному повторенні.

Закрийте рот і спокійно вдихайте через ніс протягом чотирьох секунд. Затримайте подих на сім секунд. Повністю видихніть крізь рот, надаючи свистячий звук протягом восьми секунд. Повторіть цей цикл чотири рази.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Зробіть спальню темною

Щоб ви добре заснули, простір в якому ви знаходитеся має бути темним. Як пояснює Фонд сну, вимкнення світла дає мозку сигнал про те, що час спати.

Провітріть кімнату

Національний фонд сну рекомендує підтримувати в кімнаті прохолоду, оскільки температура відіграє важливу роль у засинанні. Занадто висока температура в спальні може не дозволити вам заснути, тому за 10 хвилин до сну провітріть кімнату та наповніть її свіжим, прохолодним повітрям.