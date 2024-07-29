Посипте содою томати та зможете в досить легкий спосіб відлякати шкідників. Також цей трюк підвищить їхню родючість та захистить від поширених хвороб.

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Як покращити врожай помідорів

Всього 1 столова ложка соди посипана навколо куща зменшить кислотність ґрунту, сприяючи солодкому смаку помідорів. Однак важливо слідкувати за тим, аби соди не було занадто багато.

Після посипання содою, ґрунт треба залити водою, щоб речовина краще увібралася. Цей ефективний метод покращить смак помідорів без хімічних додатків.

Щоб стимулювати ріст та покращувати врожайність, у відрі теплої води розчиніть кілька чайних ложок соди. Цим розчином треба поливати грядки у вечірній час один раз на тиждень.



Найкращі поради щодо підживлення помідорів содою / Фото Pexels

На помідорах дуже часто може зустрічатися попелиця, яка здатна навіть знищити увесь урожай. Харчова сода здатна вивести їх, оскільки порошок роздратовує їхні тіла та перешкоджає харчуватися рослиною.

Якщо ж навколо рослини є багато бур’янів, ви можете їх позбутися не використовуючи хімічні речовини. Вам достатньо буде лише посипати соду на них, а сам порошок спалить бур’яни та знищить їхню дію.

Зниження pH ґрунту дозволяє рослині краще засвоювати поживні речовини, сприяючи здоровому росту та більшому розміру. Сода також здатна вивести борошняну росу та бореться з деформацією плодів.