Посыпьте содой томаты и сможете достаточно легким способом отпугнуть вредителей. Также этот трюк повысит их плодородие и защитит от распространенных болезней.

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Как улучшить урожай помидоров

Всего 1 столовая ложка соды посыпанная вокруг куста уменьшит кислотность почвы, способствуя сладкому вкусу помидоров. Однако важно следить за тем, чтобы соды не было слишком много.

После посыпки содой, почву надо залить водой, чтобы вещество лучше впиталось. Этот эффективный метод улучшит вкус помидоров без химических добавок.

Чтобы стимулировать рост и улучшать урожайность, в ведре теплой воды растворите несколько чайных ложек соды. Этим раствором надо поливать грядки в вечернее время один раз в неделю.



Лучшие советы по подкормке помидоров содой / Фото Pexels

На помидорах очень часто может встречаться тля, которая способна даже уничтожить весь урожай. Пищевая сода способна вывести их, поскольку порошок раздражает их тела и препятствует питаться растением.

Если же вокруг растения есть много сорняков, вы можете от них избавиться не используя химические вещества. Вам достаточно будет только посыпать соду на них, а сам порошок сожжет сорняки и уничтожит их действие.

Снижение pH почвы позволяет растению лучше усваивать питательные вещества, способствуя здоровому росту и большему размеру. Сода также способна вывести мучную росу и борется с деформацией плодов.