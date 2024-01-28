Він впливає на велику кількість аспектів нашого повсякденного життя. Виявляється, він сну залежить те, як ми будемо харчуватися, займатися фізичною активністю та підтримувати своє психічне здоров’я.

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Харчування і сон

Через нестачу сну ми можемо переїдати, а це призводить до набору ваги. Також знижується основний рівень метаболізму, який уповільнює спалювання калорій.

Нестача сну може змінити харчові звички, тож нам захочеться більше вживати продуктів з високим вмістом жирів та цукрів.

Фізична активність і сон

Нестача сну може призвести до зниження рівня енергії, тож у нас відповідно зменшиться мотивація до фізичної активності. Менша активність зменшує кількість спалювальних калорій.

Психічне здоров’я і сон

Сон впливає на фізичний та психічний стан людини. Порушення психічного здоров’я можуть мати негативний вплив на сон, оскільки тривога ускладнить засинання, а депресія призведе до надмірного сну чи неспання.



Сон впливає на наше життя / Фото Pexels

Що зробити, щоб покращити сон

Щоб налаштуватися на засинання, створіть перед сном відповідну рутину.

Нехай у вашій спальні буде темно, тихо. Одягніть приємну до тіла піжаму та засинайте в комфортній постільній білизні.

Не перетворюйте ліжко на робоче місце. Воно лише для відпочинку та сну.

Намагайтеся засинати та прокидатися в один і той же час.

Не займайтеся фізичними справами перед сном.

Перед сном провітрюйте ванну кімнату.

Останній прийом їжі повинен бути за чотири години до сну.

Коли сон не наступає, можна зробити дихальні практики “4-7-8”: на 4 рахунки вдих, на 7 - затримати, і на 8 - видих. Так робити протягом 5 хвилин.

Що робити, якщо ви недоспали

– Пийте достатню кількість води, адже втома підсилюється від зневоднення.

– Не зловживайте кавою, оскільки кофеїн може викликати тривожність та проблеми зі сном наступної ночі.

– Не переїдайте солодощами, краще обирайте перекуси з простих вуглеводів.

– Зменшуйте навантаження та беріть менше завдань, адже після недоспаної ночі важче зосередитися.

– Відновити енергію допоможе короткий сон посеред дня.

Для того, щоб отримати якісний відпочинок, відмовитеся від 6 шкідливих звичок, які можуть все зіпсувати. Що це за звички – читайте в нашому матеріалі.