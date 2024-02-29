Творчість надзвичайно важлива для того, щоб досягти успіху у своїх цілях та відчувати себе повністю зреалізованими. І креативне мислення може відкрити для вас чимало нових, просто-таки фантастичних можливостей. То як можна стати більш креативними?

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Оточіть себе натхненням

Для того, щоб ви відчули себе так, наче хочете вже прямо зараз творити, важливо подбати про те, щоб простір навколо вас підштовхував вас до творчості. Ви можете оздобити своє помешкання красивими та мотивуючими речами, та шукати красу у повсякденних речах.

Також обов'язково подумайте про те, щоб організувати свій робочий простір. Позбудьтеся безладу та зберіть у ньому речі, які потрібні вам для творчості – щоб у важливу мить вас не відволікало нічого зайвого.

Медитуйте

Так, це справді може допомогти! Кілька хвилин медитації, звісно, не пробудять у вас надзвичайний креатив, але допоможуть cконцентруватися та зосередити увагу на важливих речах. Ви зможете подивитися на звичні предмети і явища під новим кутом, а це вже перший крок до творчості.

Не робіть нічого

На перший погляд це може звучати як щось, прямо протилежне креативності. Втім, насправді нудьга може допомогти вам у творчості. Саме у цьому тимчасовому стані ви можете почати мріяти, а це своєю чергою впливає на креативність та допоможе створити нові ідеї.

Оточіть себе синім кольором

Вам вже, певно, доводилося чути, що різні кольори впливають на нас по-різному. І якщо ви хочете відчути приплив натхнення, то для цього вам може знадобитися трохи відтінків блакитного і синього.

Ці кольори можуть подіяти на вас заспокійливо та змусити мислити у більш творчий спосіб.



Блакитний колір дуже корисний для творчості / Фото Unsplash

Пишіть та малюйте просто так

Іноді усі люди можуть відчувати творче виснаження. У такі моменти вам не хочеться братися за вже початі проєкти чи придумувати нові. Натомість ви можете просто взяти ручку чи олівець і вилити на папір усе, що спадає на думку.

Це може бути малюнок чи текст, неважливо. Головне – не думати про те, що ви робите, а дозволити певному хаосу розгорнутися на папері та подолати ваш творчий блок.

Більше рухайтеся

Фізичні вправи – це ще одна річ, яка може позитивно вплинути на творче мислення. І якщо вас турбує творчий застій, ви можете вийти на прогулянку, пройтися своїми улюбленими місцями чи навіть влаштувати собі невелику пробіжку!

Це допоможе трохи очистити голову та заспокоїтися, а потім ви не зчуєтеся, як будете переповнені новими ідеями!

Шукайте новий досвід

Творчість – це часто поєднання багатьох знайомих вам речей. І для того, щоб бути творчими, вам не потрібно мати якийсь особливий талант, буде цілком достатньо широкого кругозору. І розширювати ви його зможете завдяки новим хобі, інтересам та захопленням.