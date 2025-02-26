Ванна кімната – це саме те приміщення, де грибок та цвіль можуть з'явитися першими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І саме тому важливо слідкувати за тим, аби там не з'являлося надто багато вологи.

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Подбайте про наявність витяжного вентилятора

Це здається очевидним, та хороша система витяжки – це запорука, що вологе повітря з вашої кімнати не затримається там надто надовго, і це не призведе до розвитку цвілі. Якщо у вас немає вентилятора, ви можете встановити настінну витяжку самостійно чи за допомогою професіонала.

Залишайте двері відкритими

Звісно, це не значить, що вам потрібно митися з відкритими дверима, але якщо після прийняття душу чи ванної ви залишите двері прочиненими, це допоможе волозі випаруватися та покращить вентиляцію у приміщення.

Залишайте двері відчиненими принаймні на пів години після кожного прийняття душу.



Ванну кімнату не варто тримати закритою / Фото Pexels

Помістіть у ванній кімнатні рослини

Є чимало рослин, які можуть чудово рости в умовах вологості та невеликої кількості світла – і вони не тільки зроблять вашу ванну кімнату більш затишною, але й можуть активно видаляти вологу з повітря. Подумайте про те, щоб додати до ванної папороть, зміїну рослину чи рослину-павука.

Сушіть рушники не у ванній

Більшість людей вішають вологі рушники на гачку у ванній чи на спеціальну сушку, але це не значить, що це єдиний правильний спосіб. Вологі рушники можуть суттєво вплинути на загальну вологість у ванній кімнаті, а вологість у повітрі може перешкоджати повному висиханню рушників, через що у ньому швидко з'являться бактерії.

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Для того, аби розірвати це замкнуте коло, фахівці радять вивішувати рушники в іншій кімнаті, а повертати їх у ванну вже після висихання.

Обирайте фарбу з розумом

Якщо у вашій кімнаті є не тільки плитка, але й фарбовані плити та стеля, фарбу потрібно обирати стійку до цвілі та грибка. Такі фарби створені спеціально, аби протистояти водопоглинанню, і в деяких з них навіть містяться фунгіциди, аби знищити спори плісняви.