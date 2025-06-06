Посадка овочів є важливим процесом, але крім цього, треба приділяти увагу підживленню й поливанню, пише 24 Канал з посиланням на "Новини 24". У певних випадках надмірний полив не покращить ріст томатів, а погано вплине на їхній смак.

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Чому томати виростають водянистими

Помідори не люблять перезволоження. Саме тому городники не рекомендують садити томати в низині, де скупчується багато води. Якщо рідина застоюється в ґрунті, рослина вбирає воду й втрачає здатність формувати смак плодів. Велика кількість вологи розбавляє смак, тому томати родяться водянистими.

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Як правильно поливати помідори

Томати варто підливати 1 – 2 рази на тиждень у звичайних умовах. Помірний режим зволоження забезпечить гарний ріст та чудовий смак. У період росту, коли рослина набирає силу, кожному кущику потрібно 4 літри води, а вже під час цвітіння дозу треба зменшити до 1 – 2 літрів. Під час етапу формування плодів, норму треба знову збільшити до 3 – 4 літрів на один кущ.



Надмірний полив шкодить помідорам / Фото Pexels

Варто слідкувати й за погодними умовами. У дощову погоду полив томатів можна зупинити, а в спекотні дні – збільшити. Якщо ж певний час спостерігалася тривала посуха, то варто бути обережними з поливом. Не можна одразу давати велику кількість води, якщо перед цим полив довго не проводився.

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Рослинам буде важко адаптуватися, тому велика кількість води може призвести до розтріскування плодів. Якщо так сталося, що була тривала перерва в поливі, то треба почати з мінімальної кількості води. Достатньо буде одного літра на кущ. Норму треба збільшувати поступово впродовж кількох днів. Такий правильний підхід вбереже рослини від стресу й допоможе зберегти плоди смачними.