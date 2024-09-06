Під час варіння яєць чимало людей зіштовхується з проблемою, що шкаралупа приклеюється до білка, і зняти її обережно – це завдання зовсім непросте. Втім, кілька простих лайфхаків можуть розв'язати цю проблему.

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Що потрібно додати у воду до яєць

Один з найпростіших та найбільш ефективних способів спростити чищення яєць – це додавання у воду солі чи соди. Сіль допомагає створити більш лужне середовище, і воно впливає на внутрішню поверхню шкаралупи, і це робить її менш щільною.

Після цього шкаралупа легше і швидше піддається видаленню. Додавати кілька щіпок солі потрібно ще до початку варіння яєць. Якщо ж солі немає, тоді можна замінити її на харчову соду. Додайте всього одну чайну ложку, і тоді шкаралупа стане крихкою, і ви зможете легко почистити яйця.



Яйця потрібно правильно варити / Фото Pexels

Що ще зробити, аби яйця легко чистилися

Окрім добавок у воду існує ще один метод, який допоможе швидко почистити яйця від шкаралупи: перед варінням вам потрібно покласти їх у каструлю з холодною водою та залишити на 5 – 10 хвилин. Після цього вже можна додати сіль чи соду та ставити на вогонь. Доведіть яйця до кипіння, а потім зменште вогонь і варіть ще протягом 5 хвилин.

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Коли яйця доваряться, дуже важливо їх відразу ж опустити у холодну воду та додати туди столову ложку оцту. Він допоможе послабити зв'язок між білком та шкаралупою. Так можна залишити яйця до повного охолодження.