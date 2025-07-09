Як захистити авто від літньої спеки: потрібно знати

З настанням літньої спеки власникам автомобілів доводиться не тільки їздити на відпочинок, але й розбиратися з проблемою перегріву машини.

Перегрівання машини у літню спеку як мінімум призведе до зниження комфорту у салоні, а в окремих випадках може спричинити й серйозні пошкодження. І аби не витрачати потім гроші на ремонт, потрібно одразу розібратися, як захистити автівку, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Рушники залишаться м'якими навіть після сотого прання: додайте в пралку цю дрібничку

Уважно слідкуйте за склом

У спеку повітря всередині автівки розширюється, і через це внутрішній тиск у салоні сильно збільшується. Відомі навіть випадки, коли через сильний перегрів скло машини вибухало, наче по ньому вдарили з усієї сили.

Особливо небезпечною спека може бути для скла з тріщинами. В липні навіть найменша тріщинка у спеку може перетворитися на збільшувальне скло, і не тільки пропалити панель чи сидіння, але й навіть запалити всю автівку!

Від таких проблем допомагають врятуватися "сонячні щити" – сріблясті панелі для вітрового скла. Колір та структура щитів допомагають відбивати світло, але корисно буде навішати такі панелі і на бічні вікна, а задні радять тонувати.

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна охолодити кімнату у спеку без кондиціонера – це дуже просто.

Слідкуйте за отруєнням

Салони дешевих авто зазвичай оброблені дешевим пластиком та матеріалом "під шкіру". І під дією високих температур з цих матеріалів починають виділятися отруйні речовини, які можуть негативно вплинути на здоров'я.

Якщо в машині є система автозапуску, радять запрограмувати її на періодичні пуски з включеним кондиціонером. Так салон буде трохи охолоджуватися.



В спеку потрібно провітрювати машину / Фото Pexels

Контролюйте температуру двигуна

Якщо під час їзди датчики свідчать про перегрів, потрібно негайно зупинитися та дати мотору охолонути – якщо ігнорувати цю проблему, це може призвести до серйозних поломок.

Не можете знайти потрібних запчастин для свого авто? Чи потрібні нові колеса? Все це і не тільки є на Промі. Тут є змога порівняти ціни та обрати найкращу пропозицію всього за кілька кліків. Потурбуйся про свою ластівку разом із Prom.

Паркуйтеся у затінку

Залишати машину під палючим сонцем може бути не тільки неприємно для автомобіліста, але й шкідливо для самої машини. Салон тоді дуже швидко нагрівається, і це збільшує навантаження на кондиціонер та пришвидшує зношення лаку та матеріалів оздоблення.