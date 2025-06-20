Чи можна їсти картоплю з бородавками: відповідь треба знати всім

Бородавки на картоплі є серйозним захворюванням, яке призводить до деформації бульб. Через наростоподібні утворення, які схожі на бородавки, картопля втрачає свій товарний вигляд. Як з цим боротися – розповіли далі.

Картопля з бородавками є непридатною до вживання, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket.

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Як з’являються бородавки на картоплі

Збудником хвороби є ґрунтовий грибок, який може зберігатися у формі спор десятки років. Сприятливими умовами зараження є волога, застій води на ділянці, густі посадки й температура повітря 15 – 20 °C. Інфекція може поширюватися через заражений ґрунт, інвентар, взуття й навіть комах.

Як запобігти ураженню бородавками

Щоб не наражати картоплю на бородавки, потрібно дотримуватися сівозміни. Не можна садити картоплю частіше, ніж раз на 3 роки в одному місці. Дачники радять обирати стійкі сорти, які є менш схильними до хвороб. Перед висадкою посадковий матеріал потрібно обробити препаратами на основі манкоцебу, тираму та металаксилу.



Картопля з бородавками є дуже шкідливою / Фото Pexels

Важливим є догляд за ґрунтом. На грядках зменшуйте кислотність за допомогою золи та компосту. Також потрібно уникати застою води. Знезаразити ґрунт можна хлорпікрином та формаліном. Після збору врожаю грядку треба повністю прибрати від гичок та залишок бульб.

До слова! Для боротьби з колорадськими жуками рекомендуються народні засоби. Чим саме вивести шкідників з картоплі – читайте в нашому матеріалі.

Досвідчені городники використовують біопрепарати, які пригнічують патоген та впливають на зміцнення імунітету рослини. Серед популярних народних засобів використовують настій цибулі чи золу, настій часнику та мульчування соломою. У систематичному підході ці засоби можуть бути цілком корисними.

Чому не можна їсти картоплю з бородавками

Картопляний рак є небезпечним, тому такі бульби не можна їсти, зберігати, чи якось обрізати для вживання. Разом з бородавками на бульбах з’являється парша, тому всю картоплю потрібно викинути.