Комарі та кліщі особливо активізуються в теплу пору року, тому де б ви не перебували: в лісі, галявині чи на пляжі, постарайтеся дотриматися кількох порад, які вбережуть вас від шкідливих комах, пишуть Поради 24.
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Як захиститися від комарів
Використовуйте репеленти на тілі, які своїм запахом відлякують комарів. Однак будьте обережними, аби спрей не потрапив на руки, в очі чи рот.
Носіть світлий та довгий одяг, який зможе закрити руки та ноги. Можете обробляти не лише тіло, але й одяг спеціальними засобами, які містять перметрин. Найбільш активними комарі є на світанку та на заході сонця, тому намагайтеся уникати цих пікових годин на вулиці.
Вдома використовуйте москітні сітки на вікнах та вмикайте вентилятори. Комарі не люблять сильного вітру.
Кліщі є дуже шкідливими / Фото Pexels
Як захиститися від кліщів
Від кліщів є теж спеціальні репеленти, якими треба змастити шкіру, а одяг обробити засобом з перметрином.
Щоб легше помітити кліщів, якщо ви йдете в ліс – одягайте світлий одяг, довгі штани заправляйте у шкарпетки. Після відпочинку на природі ретельно оглядайте своє тіло на наявність кліщів. Особливу увагу приділяйте місцям під пахвами, навколо вух, на животі, у колінних згинах, між ногами, у волоссі та навколо талії. Також перевіряйте спорядження.
Якщо виявите кліща, використовуйте пінцет з тонкими кінчиками, щоб схопити його якомога ближче до шкіри. Повільно та рівномірно тягніть вгору, уникаючи різких рухів. Дезінфікуйте місце укусу після видалення кліща.
Уникайте високої трави, лісистих та чагарникових районів. Йдіть по центру стежок.Використовуйте місця для пікніків з малою кількістю рослинності, щоб не наражатися на кліщів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви збільшите свої шанси на вдалий відпочинок без шкідливих комах.