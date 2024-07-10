Комарі та кліщі особливо активізуються в теплу пору року, тому де б ви не перебували: в лісі, галявині чи на пляжі, постарайтеся дотриматися кількох порад, які вбережуть вас від шкідливих комах, пишуть Поради 24.

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Як захиститися від комарів

Використовуйте репеленти на тілі, які своїм запахом відлякують комарів. Однак будьте обережними, аби спрей не потрапив на руки, в очі чи рот.

Носіть світлий та довгий одяг, який зможе закрити руки та ноги. Можете обробляти не лише тіло, але й одяг спеціальними засобами, які містять перметрин. Найбільш активними комарі є на світанку та на заході сонця, тому намагайтеся уникати цих пікових годин на вулиці.

Вдома використовуйте москітні сітки на вікнах та вмикайте вентилятори. Комарі не люблять сильного вітру.



Кліщі є дуже шкідливими / Фото Pexels

Як захиститися від кліщів

Від кліщів є теж спеціальні репеленти, якими треба змастити шкіру, а одяг обробити засобом з перметрином.

Щоб легше помітити кліщів, якщо ви йдете в ліс – одягайте світлий одяг, довгі штани заправляйте у шкарпетки. Після відпочинку на природі ретельно оглядайте своє тіло на наявність кліщів. Особливу увагу приділяйте місцям під пахвами, навколо вух, на животі, у колінних згинах, між ногами, у волоссі та навколо талії. Також перевіряйте спорядження.

Якщо виявите кліща, використовуйте пінцет з тонкими кінчиками, щоб схопити його якомога ближче до шкіри. Повільно та рівномірно тягніть вгору, уникаючи різких рухів. Дезінфікуйте місце укусу після видалення кліща.

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Уникайте високої трави, лісистих та чагарникових районів. Йдіть по центру стежок.Використовуйте місця для пікніків з малою кількістю рослинності, щоб не наражатися на кліщів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви збільшите свої шанси на вдалий відпочинок без шкідливих комах.