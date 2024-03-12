Липкі залишки наклейок, що дуже важко усунути навіть після того, як ви використали нігті, воду і купу інших засобів – це справді неприємно. Та можна використати звичайні побутові засоби, і проблема розв'яжеться дуже швидко.

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Та перед тим, як ви спробуєте різні методи, не забудьте спершу перевірити кожен з них на невеликій ділянці, щоб запобігти можливому пошкодженню чи знебарвленню вашого виробу.

Як видалити залишки наклейки феном

Якщо у вас вдома є фен і ви ще не намагалися відірвати наклейку, тепло від інструменту може дуже сильно допомогти, адже воно значно послабить клей. Перше, що вам потрібно зробити, це гарячим повітрям із фена нагріти наклейку протягом 30 секунд. Після цього зніміть наклейку нігтями або ж за допомогою скребка – наприклад, ви можете використати пластикову подарункову карту тощо.

За потреби ви можете повторити процес, якщо залишки наклейки все ще залишаються на вашому виробі.

Гаряча мильна вода

Ще один простий, проте ефективний засіб для видалення залишків наклейки – це невелика кількість води із милом. Для того, щоб створити правильну суміш, вам потрібно додати кілька крапель рідини для миття посуду до великої миски з теплою чи гарячою водою. Після цього занурте виріб, якщо це можливо, у мильну воду та дайте йому постояти так протягом 15 хвилин, поки наклейка не розм'якне, і тоді її залишки почнуть підійматися.

Після цього вам потрібно витягнути предмет із води та скористатися зубною щіткою, або ж кухонним скребком, щоб видалити залишки бруду із виробу.

Використайте оливкову олію

Якщо ви обираєте цей метод, спершу його потрібно перевірити на якійсь непомітній ділянці. Зважайте на те, що деякі види пластику можуть вбирати олію, і тоді на них залишаться досить неприємні плями.



Оливкова олія може видалити залишки клею / Фото Pexels

Перше, що вам потрібно зробити – це за допомогою пальців максимально видалити наклейку із вашого виробу. Після цього вам потрібно промокнути якусь губку чи ганчірку у оливковій олії та потерти місце наклейки, поки увесь бруд не зникне.

Можливо, вам доведеться чергувати олію із мильною водою для того, щоб позбутися усього бруду.