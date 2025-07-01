Фіранку цілком можливо відбілити в домашніх умовах, пише 24 Канал. Та слід розуміти, що тюль є делікатною річчю, тому перед пранням треба звернути увагу на тканину.

Читайте також Пахнутимуть свіжістю: ідеальний спосіб прання штор

Органзу можна прати в температурі 30°C, але треба знати, що тканина не переносить агресивних засобів для прання.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Для шифону оптимальною є також температура 30°C, але вона не повинна бути в жодному разі вищою.

Льон переться в температурі не вищій, ніж 40°C. Віджимати тюль з льону не можна, як і сушити на сонці.

Нейлон добре переться при температурі 45-50°C. Тюль відпереться в машинці, тому не варто використовувати відбілювачі з хлором.

Якщо ж вам захочеться випрати фіранку руками, без застосування пральної машинки, тоді скористайтеся одним із запропонованих методів.



Поради, які допоможуть відбілити тюль / Фото Pexels

Відбілювання борною кислотою

У 10 літрах води розведіть 60 міліграмів борної кислоти та замочіть пожовклий тюль в мисці на 2 години, а тоді прополощіть та висушіть. Додатково прати не потрібно.

Відбілювання сіллю та содою

Сірість з фіранки можна придбати за допомогою соди та солі. Застосовувати можна тюль з шифону, органзи та капрону. До 10 літрів води потрібно додати столову ложку солі та соди, все розмішати. Тюль занурте в розчин на 4 години. Якщо є якесь забруднення, то після основного замочування нанесіть ще кашку з соди на 30 хвилин. Після цього прополощіть та висушіть без віджимання.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

Відбілювання нашатирним спиртом

Нашатирний спирт потрібно змішати з перекисом водню. Ці два інгредієнти дозволять позбутися від жовтизни і сірості. Для розчину потрібно в 5 літрах теплої води змішати 30 міліграмів нашатирного спирту та 60 міліграмів перекису водню. Тюль рекомендовано замочити на 30 хвилин, а тоді випрати.