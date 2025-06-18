Одяг буде білосніжним та наче щойно з магазину: секретний бабусин метод

Білі речі для багатьох людей – це база повсякденного гардероба. Та проблема полягає в тому, що вони досить швидко тьмяніють після прання, на них видно плями та потертості.

Якщо ви помітили, що ваші білі футболки та сорочки вже не виглядають такими свіжими, як колись – це не дивина. З часом на них з'являються жовті плями від поту, сірість від прання тощо, повідомляє 24 Канал. Та це ще не привід викидати одяг – адже ситуацію можна виправити.

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Як повернути одягу білизну?

Дуже часто білі речі, які ще не повністю зносилися, все ж доводиться ховати глибоко в шафу, адже вони втрачають свій гарний вигляд: стають сірими чи пожовклими. І основною та найбільш поширеною помилкою є, певно, надто інтенсивне прання білого одягу.

І причина цього зрозуміла – адже білі речі досить швидко брудняться. Втім, регулярне прання також виснажує волокна, і одяг починає швидше псуватися. Іноді радять замість того, аби прати речі у машинці, просто замочувати їх – це може дати не гірший результат.



Одяг можна відбілити народними засобами / Фото Pexels

Але якщо ви помітили, що тканина починає втрачати білий колір, можна повернути його за допомогою кількох простих народних засобів:

Борна кислота . Вона підійде для речей з бавовни та синтетики. Висипте кілька ложок засобу у 2 літри теплої води та залиште у розчині одяг на кілька годин. Цей засіб допоможе позбутися сірості.

. Вона підійде для речей з бавовни та синтетики. Висипте кілька ложок засобу у 2 літри теплої води та залиште у розчині одяг на кілька годин. Цей засіб допоможе позбутися сірості. Господарське мило та сода . Така суміш діятиме не гірше, ніж дорогі засоби з магазину. Потрібно замочити одяг у воді, попередньо натерши його милом. Додайте кілька ложок соди та залиште на дві години, перемішавши усе – так позбудетеся жовтизни.

. Така суміш діятиме не гірше, ніж дорогі засоби з магазину. Потрібно замочити одяг у воді, попередньо натерши його милом. Додайте кілька ложок соди та залиште на дві години, перемішавши усе – так позбудетеся жовтизни. Гірчиця . Здавалося б, це досить дивний засіб для прання білого одягу, та він працює безвідмовно. Розчиніть дві ложки засобу у гарячій воді та залиште у розчині речі на ніч. Після цього сполосніть одяг та виперіть, як зазвичай – і результат вас вразить.

. Здавалося б, це досить дивний засіб для прання білого одягу, та він працює безвідмовно. Розчиніть дві ложки засобу у гарячій воді та залиште у розчині речі на ніч. Після цього сполосніть одяг та виперіть, як зазвичай – і результат вас вразить. Перекис та нашатирний спирт з содою. Якщо ви хочете повернути яскравість речам, що полиняли, суміш цих засобів працюватиме найкраще. Візьміть по дві ложки кожної речовини, а тоді розчиніть у воді й замочіть білизну на 3 години.

Що раніше ви візьметеся за пляму, то легше буде її видалити – і краще починати діяти одразу ж, як помітите, що одяг забруднився. Якщо ви поставили пляму на білому одязі, найкраще буде замочити одяг одразу, як виникне можливість.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

Але перед застосуванням нових засобів завжди попередньо проведіть тест на невеликій ділянці тканини. Це допоможе переконатися, що розчин не пошкодить матеріал та не викличе небажаної реакції.