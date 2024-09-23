Керамічна плитка оздоблює підлогу в нашій оселі, стіни на кухні, ванній чи туалеті, пише Bob Vila. Ми любимо плитку завдяки її міцності та витривалості, однак затирка на швах може видавати її старість, тому краще вдатися до певного реставрування, які сірі шви знову перетворить на білосніжні.

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Очищення затирки

На затирці можуть бути плями та забруднення. Особливо це стосується підлоги, яка часто піддається бруду. Завдяки перекису водню та харчової соди можна легко очистити сірість. Спочатку треба налити на шви перекис водню та добре почистити шви щіткою, після цього насипте зверху харчову соду. Через деякий час заберіть залишки солі та промийте підлогу водою. Цей спосіб відновить втрачену білизну.

Фарбування швів

Колір затирки може застаріти та потьмяніти. У такому випадку треба скористатися фарбою, щоб вона виглядала, як нова. Процес нанесення фарби є нескладним, але трудомістким.



Позбутися брудних швів на плитці можна легко / Фото Pexels

Заміна затирки

Якщо ж затирка вже сколюється чи розсипається, тоді її можна видалити та замінити новою. Однак самостійно замінити затирку буде складно, тому краще звернутися до фахівця, який все зробить так, як треба.

Після очищення, фарбування чи заміни затирки, використовуйте герметик, щоб захистити її в майбутньому. Герметики допомагають уникнути плям на ній та захищають від вологи та цвілі.