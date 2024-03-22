Щоб повернути гумовій підошві білий колір, вам не знадобиться витрачати багато зусиль. Їх треба застосовувати, якщо не вдається відчистити той шар бруду, який накопичився на підошві.

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Зубна паста

Складники, які містяться в зубній пасті, здатні відбілити забруднену підошву. Спочатку вам треба протерти її вологою серветкою та нанести зубну пасту старою зубною щіткою на кросівки. Зачекайте 5 хвилин, а потім обережно видаліть за допомогою щітки та протріть губкою.

Миючий засіб

Нанесіть засіб для миття посуду на брудну підошву. Трішки зачекайте, промийте водою та протріть губкою.



Поради, які допоможуть відбілити підошву / Фото Pexels

Оцет та сода

Вважається, що цей метод є найсильнішим та найефективнішим. Пів склянки оцту треба змішати з половиною склянки води та столовою ложкою соди. Цією сумішшю змочіть ганчірку та протріть підошву кросівок. Залишіть на кілька хвилин та змийте.

Лимонна кислота

У склянці води розведіть 25 грамів лимонної кислоти. Змочіть серветку з мікрофібри в розчин та змийте залишки водою, а потім протріть паперовими рушниками.

Рідина для зняття лаку

Протріть підошву вологою серветкою та нанесіть ватним диском рідину для зняття лаку. Якщо жовтизна не зникає, тоді змішайте ацетон з незначною кількістю харчової соди та знову повторіть процедуру.