Перед початком очищення треба зрозуміти, яка саме решітка стоїть на газовій плитці. До прикладу, емальована решітка є гладкою та блискучою і не підходить для механічних пошкоджень. Чавунна решітка – важка та не терпить агресивних миючих засобів, а от сталеві решітки є найневибагливішими.

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Щоб решітки сяяли, а увесь бруд зникнув – розповідаємо про найпопулярніші способи очищення.

Сода

Змішайте харчову та кальцинову соду у співвідношенні 1:2, розподіліть субстанцію по решітнці та залишіть на 60 хвилин. За цей час відбудеться хімічна реакція, в результат якої жирові відкладення почнуть розчинятися. Після цього очистіть все скребком та промийте водою.

Нашатирний спирт

Процедуру краще проводити на свіжому повітрі. Поставте решітку у пакет, а тоді розпорошіть нашатирний спирт по всій поверхні. Зав’яжіть та залишіть на ніч, а вже зранку залишки нагару буде легко відчистити.

Гірчичний порошок

Змішайте суху гірчицю з водою до консистенції пасти. Нанесіть суміш на 2 години та змийте вологою губкою. Для посиленого ефекту, зробіть суміш із 3 столових ложок, 9% оцту та 1 чайної ложки засобу для миття посуду.



Гірчичний порошок допомагає прибрати бруд з решітки / Фото Pexels

Господарська мило

Цей засіб підійде для чавунних та сталевих решіток. Подрібніть мило та додайте 150 міліграмів канцелярського мила у воду. Решітку опустіть у киплячу суміш та залишіть на плиті на годину, а потім опустіть в холодну воду. Нагар повинен відійти разом із шаром клею.

Оцет

З нагаром добре справляється 9% оцет. Поставте решітку у ванну, налийте зверху оцет та залишіть на 2 години. Після цього забруднені місця зішкребіть шкребком та змийте водою.