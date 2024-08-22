Перед началом очистки надо понять, какая именно решетка стоит на газовой плитке. К примеру, эмалированная решетка является гладкой и блестящей и не подходит для механических повреждений. Чугунная решетка – тяжелая и не терпит агрессивных моющих средств, а вот стальные решетки являются самыми неприхотливыми.

Читайте также Как избавиться от плесени на стенах: дешевые лайфхаки, которые дают мгновенный результат

Чтобы решетки сияли, а вся грязь исчезла – рассказываем о самых популярных способах очистки.

Сода

Смешайте пищевую и кальциновую соду в соотношении 1:2, распределите субстанцию по решетке и оставьте на 60 минут. За это время произойдет химическая реакция, в результат которой жировые отложения начнут растворяться. После этого очистите все скребком и промойте водой.

Нашатырный спирт

Процедуру лучше проводить на свежем воздухе. Поставьте решетку в пакет, а потом распылите нашатырный спирт по всей поверхности. Завяжите и оставьте на ночь, а уже утром остатки нагара будет легко отчистить.

Горчичный порошок

Смешайте сухую горчицу с водой до консистенции пасты. Нанесите смесь на 2 часа и смойте влажной губкой. Для усиленного эффекта, сделайте смесь из 3 столовых ложек, 9% уксуса и 1 чайной ложки средства для мытья посуды.



Горчичный порошок помогает убрать грязь с решетки / Фото Pexels

Хозяйственное мыло

Это средство подойдет для чугунных и стальных решеток. Измельчите мыло и добавьте 150 миллиграммов канцелярского мыла в воду. Решетку опустите в кипящую смесь и оставьте на плите на час, а затем опустите в холодную воду. Нагар должен отойти вместе со слоем клея.

Уксус

С нагаром хорошо справляется 9% уксус. Поставьте решетку в ванну, налейте сверху уксус и оставьте на 2 часа. После этого загрязненные места соскребите скребком и смойте водой.