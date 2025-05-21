Плями з килима зникнуть на очах: 5 народних методів, які допоможуть
- Для видалення жирних плям з килима можна використовувати піну для гоління, харчову соду, оцет, миючий засіб або сіль.
- Експерти радять використовувати побутові засоби замість хімічних для ефективного очищення килимів.
Часом через необережність килим може забруднитися. Поспіх чи будь-яка інша метушня може призвести до розлитої кави на килимі, чаю чи будь-яких інших напоїв. Плями з килима треба виводити вчасно, бо коли вони будуть стійкими, то виведення не буде таким легким.
Не варто починати чистити килим одразу хімічними засобами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Спочатку достатньо буде скористатися звичайними побутовими речима. Експерти кажуть, що може допомогти один з кількох перевірених засобів.
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Піна для гоління
Засіб чудово видаляє жирні плями, тональний крем, соки чи розлиті ліки. Пінку треба нанести на забруднену ділянку й залишити на 30 хвилин, а потім лише протерти вологою ганчіркою й промокнути сухими серветками.
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Харчова сода
Є такі плями, які ми вчасно не помічаємо, але вони здатні сильно в’їдатися в килим. У такому випадку радимо посипати її харчовою содою. Потрібно залишити пляму на кілька годин, а тоді пропилососити. Сода вбере в себе всю пляму, а для кращого ефекту перед нанесенням, забруднену ділянку можна змочити.
Килим можна легко відчистити в домашніх умовах / Фото Pexels
Оцет
Господині часто використовують оцет замість усіляких хімічних засобів, оскільки він здатен чудово усувати різні види плям. Потрібно лише змочити ділянку оцтом й потерти жорсткою стороною губки.
Миючий засіб
Засіб для миття посуду призначений для боротьби з жирними плямами, тому легко їх може вивести з килима. Змішайте миючий засіб з теплою водою й нанесіть на килим, а після цього змийте теплою водою й промокніть паперовими рушничками.
До речі, раніше ми ділилися простим способом відіпрати пляму від кави.
Сіль
На свіжу пляму господині радять сипати сіль, яка швидко зможе увібрати каву, вино чи будь-яку іншу яскраву рідину.