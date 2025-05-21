Пятна с ковра исчезнут на глазах: 5 народных методов, которые помогут

Порой из-за неосторожности ковер может испачкаться. Спешка или любая другая суета может привести к разлитому кофе на ковре, чаю или любых других напитков. Пятна с ковра надо выводить вовремя, потому что когда они будут устойчивыми, то выведение не будет таким легким.

Не стоит начинать чистить ковер сразу химическими средствами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Сначала достаточно будет воспользоваться обычными бытовыми вещами. Эксперты говорят, что может помочь одно из нескольких проверенных средств.

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Пена для бритья

Средство прекрасно удаляет жирные пятна, тональный крем, соки или разлитые лекарства. Пенку надо нанести на загрязненный участок и оставить на 30 минут, а потом только протереть влажной тряпкой и промокнуть сухими салфетками.

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Пищевая сода

Есть такие пятна, которые мы вовремя не замечаем, но они способны сильно въедаться в ковер. В таком случае советуем посыпать его пищевой содой. Нужно оставить пятно на несколько часов, а тогда пропылесосить. Сода впитает в себя все пятно, а для лучшего эффекта перед нанесением, загрязненный участок можно смочить.



Ковер можно легко отчистить в домашних условиях / Фото Pexels

Уксус

Хозяйки часто используют уксус вместо всевозможных химических средств, поскольку он способен прекрасно устранять различные виды пятен. Нужно лишь смочить участок уксусом и потереть жесткой стороной губки.

Моющее средство

Средство для мытья посуды предназначено для борьбы с жирными пятнами, поэтому легко их может вывести с ковра. Смешайте моющее средство с теплой водой и нанесите на ковер, а после этого смойте теплой водой и промокните бумажными полотенцами.

Кстати, ранее мы делились простым способом отстирать пятно от кофе.

Соль

На свежее пятно хозяйки советуют сыпать соль, которая быстро сможет впитать кофе, вино или любую другую яркую жидкость.