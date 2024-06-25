На жаль, на дачі оселяються не тільки приємні комахи, але й такі, яких бачити там не хотілося б. І одні з них – це оси. Та для того, щоб не страждати від їхньої компанії, потрібно навчитися їх відганяти.

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Кавова гуща

Більшість людей знайдуть каву у своїх кухонних шафках. Але з неї можна приготувати не тільки смачний і ароматний напій, але й засіб від ос, щоб вони трималися далі від вашого дому.

Все, що потрібно зробити – це покласти трохи кавової гущі у вогнетривкий посуд та поставити його на вогонь, поки гранули не почнуть світитися. Палаючий кавовий порошок буде виділяти дим та запах, який не переносять оси.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Мідні монети

На диво, ще один запах, який не подобається комахам – це мідь. Тож якщо у вас є кілька мідних монеток, ви можете розкласти їх на відкритому повітрі або у горщиках з рослинами по периметру квартири та дачі.

Окрім того, ви можете покласти мідну монету у місткість з водою та розставити її по всій території, аби оси навіть не наближалися до неї.



Мідь не подобається осам / Фото Pexels

Ефірні олії

Цей спосіб відлякування ос буде більш приємним. Головне – підібрати ефірні олії із правильним запахом. Класичний відлякувач для ос – олії з лимонної трави, які найчастіше додають до свічок.

Такі свічки можна запалювати під час обіду на свіжому повітрі: вони й створять атмосферу, і відженуть непроханих крилатих гостей.