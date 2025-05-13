Шпаки до черешні навіть не підлетять: елементарний лайфхак

Усі дачники, що вирощують черешню, щороку стикаються з однаковою проблемою: щойно дозріває урожай, в сад починають навідуватися небажані гості та клювати урожай.

Шпаки можуть бути дуже корисними птахами – вони знищують шкідників та городі й у саду. Втім, коли достигають черешні, шкоди від них однозначно більше, ніж користі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земляк".

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Як захистити черешню від шпаків?

Позбутися шпаків з саду, де росте черешня, може бути надзвичайно складно. Та це не значить, що ви маєте одразу ж розпрощатися з урожаєм. Один з ефективних методів боротьби з надокучливими птахами – це сітка для плодових дерев.

Якщо накрити нею дерево, птахи не зможуть підібратися до нього. А якщо один з шпаків заплутається в сітці, він підніме галас та попередить своїх родичів, що ділянка небезпечна, і навідувати її не варто.



Шпаків можливо відігнати від черешні / Фото Pexels

Якщо спеціальної садової сітки у вас немає, підійде також і рибацька – ось тільки, на жаль, повішати її на високе дерево без сторонньої допомоги зазвичай дуже непросто. У випадку, якщо зробити це не вдається, можна встановити звуковий відлякувач, який "кричить" голосом хижака, або ж підбитого шпака.

До речі, дуже часто птахи надокучають не тільки поїданням врожаю, але й тим, що намагаються звити гніздо прямо в оселі. Раніше ми вже розповідали, як можна легко відігнати їх від дому.

Такий радіоприймач можна вчепити прямо на кроні дерева. Допоможе й опудало хижої пташки на гілці. Головне – змінювати звуки птахів та положення опудала, адже шпаки – не дурні, і вони можуть швидко звикнути й до галасу, і до опудала.

Інше популярне рішення, яке й досі використовує чимало садівників – використання дисків на гілках – вони блищать на сонці та лякають птахів. Та, вочевидь, такий метод буде ефективним тільки у вітряну та сонячну погоду.

Іноді радять також чіпляти шапку на верхні гілки дерева – вона птахам може нагадувати кота, і тоді вони не будуть наближатися до вашої черешні.