Кухонні рушники – це одні з найбільш забруднених речей у будь-якому домі, адже під час використання на них потрапляють майже усі продукти, які ви використовуєте для приготування їжі.

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Як випрати кухонні рушники

Існує один ідеальний спосіб прання рушників, який майже напевно зробить тканину ідеально чистою. І для цього перед пранням їх потрібно замочити у спеціальному розчині. Для його приготування вам знадобляться два прості інгредієнти, які точно є у вас вдома.

Тож для відбілення рушників, аби воно було й справді ефективним, вам знадобляться велика каструля та приблизно 9 літрів води. Окрім того, візьміть сухий відбілювач та кілька столових ложок олії. Окрім того, візьміть трохи більше, ніж пів склянки прального порошку.

Воду спершу закип'ятіть, а після того. як це станеться, залиште її охолонути на кілька хвилин. Додайте олію та пральний порошок і ретельно перемішайте гарячий розчин. Згодом всипте одну ложку сухого відбілювача, а трохи пізніше – другу. Коли відбілювач буде у воді, вам потрібно уважно перемішати розчин та стежити, щоб він не піднявся надто сильно, адже після додавання відбілювача він почне пінитися.



Відбілити рушники дуже просто / Фото Pexels

Згодом покладіть у каструлю усі брудні рушники. Не наповнюйте її водою по вінця, адже тоді рушники просто не влізуть. Залиште їх так відмокати на 10 годин. Каструлю потрібно накрити кришкою, та все ж періодично помішувати.

Коли час мине, вам потрібно випрати рушники – ви можете зробити це вручну, або ж покласти їх до пральної машини.