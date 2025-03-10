Чим вивести плісняву з одягу: ці методи вас вразять

Через сирість в кімнаті пліснява може поширитися на одяг. Це явище досить неприємне, оскільки одяг не підлягає одяганню, вкритий плямами й неприємно пахне. Якщо знати, що саме застосовувати від плісняви, то його можна легко відчистити.

Змінюючи зимовий одяг на весняний, у шафі можна зіткнутися з пліснявою навіть тоді, коли немає сирості, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Це стається через те, що вбрання тривалий час не піддавалося пранню. Окрім того, пліснява може бути на речах, які були недостатньо висушеними.

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Як позбутися плісняви на одязі

Проблема плісняви полягає в тому, що вона може розростатися й передаватися на інший одяг. Вбрання можна врятувати завдяки кільком дієвим способам. За можливості, спочатку винесіть одяг на вулицю й позбавте його плісняви за допомогою щітки з м’якою щетиною. У приміщенні цього краще не робити, бо пліснява викличе чхання й може перебратися на інший чистий одяг.

Пліснява атакує часто стіни й стелі, тому у нашому матеріалі можна прочитати, як ефективно її позбутися за допомогою копійчаних засобів.

На забруднену ділянку, де була пліснява, потрібно нанести невелику кількість миючого засобу й втерти в тканину щіткою. Перед пранням залишіть засіб на тканині на 15 хвилин, щоб пляма почала добре розчинятися.



Плісняву з одягу можна легко вивести / Фото Pexels

Експерти кажуть, що відпирати одяг з пліснявою потрібно в найгарячішій воді. Окрім порошку, для білого одягу й постільної білизни варто додавати у прання одну третину склянки хлорного відбілювача. Він допоможе продезінфікувати тканину й знищити грибок.

Добре виводить плями цвілі з білого одягу хлорний відбілювач. Також залишки плями від цвілі відпирає кисневий відбілювач. Часом затхлий запах та цвіль може бути на рушниках. Щоб позбутися від нього, потрібно додати в барабан дві чашки оцту.