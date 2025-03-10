Жирну пляму досить складно виводити, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Та якщо знати як й докласти трохи зусиль, то з одягу можна відіпрати будь-що.

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Як вивести жирну пляму з джинсів

Важливо запам’ятати головне правило – пляму треба відпирати одразу. Таким чином буде набагато більше шансів її позбутися. Якщо пляма засохла на тканині, то вивести її буде набагато важче.

Для того, щоб вивести жир з деніму, спочатку його потрібно промокнути паперовим рушником, щоб він просочив залишки олії й жиру. Тоді пляму потрібно посипати сіллю чи харчовою содою й залишити на кілька годин. Сода та сіль мають чудову здатність вбирати з тканини жир.



Жир можна легко відіпрати з джинсів / Фото Pexels

Далі залишки солі чи соди потрібно акуратно струсити, а далі братися до виведення плями за допомогою підручних засобів. Експерти радять на жирну пляму налити краплю миючого засобу. Він має чудову властивість розщеплювати й розчиняти жир.

За допомогою старої зубної щітки чи м’якої губки пляму потрібно розтирати кілька хвилин, щоб вона спінилася. Коли це станеться, то просто через кілька хвилин змийте водою й закиньте прати джинси в машинку.

Якщо пляма була дуже старою, а жир сильно в’ївся у волокна й харчова сода, сіль чи миючий засіб не допомогли, тоді варто обробити пляму оцтом. Ця рідина також може чудово розщепити жир перед пранням.