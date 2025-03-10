Жирное пятно достаточно сложно выводить, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Но если знать как, и приложить немного усилий, то с одежды можно отстирать что угодно.

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Как вывести жирное пятно с джинсов

Важно запомнить главное правило – пятно надо отстирывать сразу. Таким образом будет гораздо больше шансов от него избавиться. Если пятно засохло на ткани, то вывести его будет гораздо труднее.

Для того, чтобы вывести жир с денима, сначала его нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы он пропитал остатки масла и жира. Тогда пятно нужно посыпать солью или пищевой содой и оставить на несколько часов. Сода и соль обладают прекрасной способностью впитывать из ткани жир.



Жир можно легко отстирать с джинсов / Фото Pexels

Далее остатки соли или соды нужно аккуратно встряхнуть, а дальше браться за выведение пятна с помощью подручных средств. Эксперты советуют на жирное пятно налить каплю моющего средства. Оно обладает замечательным свойством расщеплять и растворять жир.

С помощью старой зубной щетки или мягкой губки пятно нужно растирать несколько минут, чтобы оно вспенилось. Когда это произойдет, то просто через несколько минут смойте водой и забросьте стирать джинсы в машинку.

Если пятно было очень старым, а жир сильно въелся в волокна и пищевая сода, соль или моющее средство не помогли, тогда стоит обработать пятно уксусом. Эта жидкость также может прекрасно расщепить жир перед стиркой.