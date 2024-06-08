Та позбутися мух досить просто, якщо знати кілька універсальних засобів боротьби. Щоб підступні мухи зникли, варто скористатися одним із перелічених нижче методів та переконаєтеся в тому, що вони дійсно ефективні.

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Мухи дуже чутливі до ефірних олій та різкого запаху трав. Відлякати їх можна будь-де, використовуючи дифузор.

Ефірні олії

Для приготування розчину, вам треба змішати всі інгредієнти та довести їх до кипіння.

чебрець – 1 чайна ложка;

– 1 чайна ложка; олія перцевої м’яти – 5 чайних ложок;

– 5 чайних ложок; олія ефірної лаванди – 5 чайних ложок;

– 5 чайних ложок; 0,5 літрів води.

Коли суміш остигне, влийте її в дифузор та можете бути впевненими в тому, що мухи оминатимуть спальню чи будь-яке інше місце у квартирі.

Втім відвар варити не обов’язково. Можете додати в дифузор кілька крапель ефірної олії лаванди, цитрусових, евкаліпта чи м’яти.



Позбутися від мух можна досить просто / Фото Pexels

Трави

Мухи дуже не люблять запаху базиліку, лаврового листа, настурції, лаванди та м’яти. Ви можете ці трави самостійно висадити в горщик або ж придбати сухоцвіти. А ще комахи не люблять запаху гвоздики, тож насипте невеличку кількість на столі, аби мухи навіть не залітали в приміщення.

Оцет

Наповніть чашки оцтом, щоб відлякати мух. Запах оцту відлякає мух не лише в будинку, але й на вулиці.

Пастки для мух

Для мух можна зробити пастку на основі оцту. Його треба змішати з цукром та засобом для миття посуду. Отриману суміш перелийте в банку та закрийте поліетиленовою плівкою, а зверху закріпіть гумкою, щоб вона не злетіла. У плівці зробіть кілька отворів, щоб мухи потрапили всередину та вже не змогли звідти вибратися.

Також дієвою є пастка з пластикової пляшки. Розріжте її на дві частини, та налийте в нижню половину солодку рідину, накриваючи зверху верхньою частиною пляшки горловиною донизу. Мухи залетять в пляшку, але вже не зможуть вибратися.

Москітна сітка

Окрім того, вдома можна поставити москітні сітки, які істотно допоможуть зменшити кількість мух до мінімуму, оскільки не дадуть їм потрапити у квартиру. А ще москітна сітка ефективна тим, що не дозволяє залітати в приміщення надокучливим комарам.