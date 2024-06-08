Но избавиться от мух достаточно просто, если знать несколько универсальных средств борьбы. Чтобы коварные мухи исчезли, стоит воспользоваться одним из перечисленных ниже методов и убедитесь в том, что они действительно эффективны.
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Мухи очень чувствительны к эфирным маслам и резкому запаху трав. Отпугнуть их можно где угодно, используя диффузор.
Эфирные масла
Для приготовления раствора, вам надо смешать все ингредиенты и довести их до кипения.
- тимьян – 1 чайная ложка;
- масло перечной мяты – 5 чайных ложек;
- масло эфирной лаванды – 5 чайных ложек;
- 0,5 литров воды.
Когда смесь остынет, влейте ее в диффузор и можете быть уверенными в том, что мухи будут обходить спальню или любое другое место в квартире.
Впрочем отвар варить не обязательно. Можете добавить в диффузор несколько капель эфирного масла лаванды, цитрусовых, эвкалипта или мяты.
Избавиться от мух можно довольно просто / Фото Pexels
Травы
Мухи очень не любят запаха базилика, лаврового листа, настурции, лаванды и мяты. Вы можете эти травы самостоятельно высадить в горшок или приобрести сухоцветы. А еще насекомые не любят запаха гвоздики, поэтому насыпьте небольшое количество на столе, чтобы мухи даже не залетали в помещение.
Уксус
Наполните чашки уксусом, чтобы отпугнуть мух. Запах уксуса отпугнет мух не только в доме, но и на улице.
Ловушки для мух
Для мух можно сделать ловушку на основе уксуса. Его надо смешать с сахаром и средством для мытья посуды. Полученную смесь перелейте в банку и закройте полиэтиленовой пленкой, а сверху закрепите резинкой, чтобы она не слетела. В пленке сделайте несколько отверстий, чтобы мухи попали внутрь и уже не смогли оттуда выбраться.
Также действенной является ловушка из пластиковой бутылки. Разрежьте ее на две части, и налейте в нижнюю половину сладкую жидкость, накрывая сверху верхней частью бутылки горловиной вниз. Мухи залетят в бутылку, но уже не смогут выбраться.
Москитная сетка
Кроме того, дома можно поставить москитные сетки, которые существенно помогут уменьшить количество мух до минимума, поскольку не дадут им попасть в квартиру. А еще москитная сетка эффективна тем, что не позволяет залетать в помещение надоедливым комарам.