Відлякає попелицю назавжди: чим обробити троянди у травні

Попелиця сильно вражає троянди й може їх повністю знищити, тому для того, щоб квіти пишно й добре цвіли, варто позбутися від шкідників простими способами.

Щоб позбавити троянди від мошок, можна скористатися навіть безкоштовними засобами, пише 24 Канал з посиланням на Garden Design.

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Комашки вилуплюються навесні й живуть зграями, тому троянди треба попередньо обробити від шкідників, щоб вони навіть близько не наблизилися до клумби.

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Для того, щоб попелиці ніколи не було на клумбі, варто посадити на ділянці неподалік кущів троянд фенхель, м’яту, кріп чи деревій. Ці рослини приваблюють сонечок, яких в народі називають божими корівками. Вони є природними ворогами попелиці.

Окрім того, на ділянці можна посіяти часник, цибулю чи чорнобривці. Рослини й квіти мають різкий запах, який також відлякає дрібних мошок, які пошкоджують троянду.



Від попелиці можна просто позбутися / Фото Pexels

У випадку, якщо шкідники вже є на троянді, то позбутися від них можна за допомогою звичайної води. Потрібно направити на троянди з попелицею сильний струмінь води, щоб збити їх на землю. Та для того, щоб вбити комашок, однієї води буде недостатньо.

Щоб знищити їх, треба підготувати розчин на основі столової ложки рідкого мила й одного літра води. Цю суміш налийте в ємність з пульверизатором й обприскайте квітник.

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Деякі садівники використовують від шкідників навіть оцет, однак з цим розчином треба бути доволі обережними, щоб не пошкодити квіти. У 5 літрах води треба розмішати 2 столові ложки оцту й обприскати сумішшю квіти.

Також досить дієвим є розчин на основі часнику. Треба подрібнити 200 грамів й залити 10 літрами води й дати настоятися 3 дні. Далі рідину варто процідити й використати для ураженої ділянки троянди.